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2大觀水星日將至 6月16日東大距、6月17日三星伴月

中央社／ 台北14日電

台北市立天文科學教育館今天表示，近日有2大觀水星好時機，包含16日是東大距發生時間，接著17日傍晚，金星、木星、月球與水星將在西方天空排列出三星伴月，肉眼即可觀賞。

台北市立天文館發布新聞稿提醒天文迷，平時難得現身的水星，近日將迎來2大觀星好時機。

天文館說，首先是16日，因為水星位在地球軌道內側，平時總在太陽附近，常被陽光掩蓋不易發現；因此當水星與太陽的視角距離達到最大時，稱為「大距」，正是觀賞水星的最佳時機；這次東大距發生時，水星與太陽相距24.5度，日落時仰角達到今年最高，約22度，構成全年最佳觀賞時機之一。

當水星位在太陽以東時稱為「東大距」，見於日落後的西方天空；位在太陽以西時為「西大距」，見於日出前的東方天空。

天文館說，其次，金星與木星近期也持續出現在西方天空，17日傍晚，一彎纖細眉月將加入行星排列，由下而上依序可見水星、木星、月球與金星，排列景象層次分明，十分適合觀賞、攝影記錄。

最後，天文館建議，最佳觀賞時間為晚上7時後、至晚上8時30分之間，請選擇西方視野開闊、無高樓或樹木遮蔽地點，肉眼即可欣賞這場天象盛會；由於6月中旬前後的黃昏時段，水星將出現在西方低空，亮度約0.5等，呈白色，若用雙筒望遠鏡輔助，將更容易觀賞。

水星 太陽 天文館

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