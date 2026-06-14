2大觀水星日將至 6月16日東大距、6月17日三星伴月
台北市立天文科學教育館今天表示，近日有2大觀水星好時機，包含16日是東大距發生時間，接著17日傍晚，金星、木星、月球與水星將在西方天空排列出三星伴月，肉眼即可觀賞。
台北市立天文館發布新聞稿提醒天文迷，平時難得現身的水星，近日將迎來2大觀星好時機。
天文館說，首先是16日，因為水星位在地球軌道內側，平時總在太陽附近，常被陽光掩蓋不易發現；因此當水星與太陽的視角距離達到最大時，稱為「大距」，正是觀賞水星的最佳時機；這次東大距發生時，水星與太陽相距24.5度，日落時仰角達到今年最高，約22度，構成全年最佳觀賞時機之一。
當水星位在太陽以東時稱為「東大距」，見於日落後的西方天空；位在太陽以西時為「西大距」，見於日出前的東方天空。
天文館說，其次，金星與木星近期也持續出現在西方天空，17日傍晚，一彎纖細眉月將加入行星排列，由下而上依序可見水星、木星、月球與金星，排列景象層次分明，十分適合觀賞、攝影記錄。
最後，天文館建議，最佳觀賞時間為晚上7時後、至晚上8時30分之間，請選擇西方視野開闊、無高樓或樹木遮蔽地點，肉眼即可欣賞這場天象盛會；由於6月中旬前後的黃昏時段，水星將出現在西方低空，亮度約0.5等，呈白色，若用雙筒望遠鏡輔助，將更容易觀賞。
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。