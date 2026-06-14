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全國名額最多新北國小教徵複試今登場 1478人搶751缺額

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市115學年度國民小學及幼兒園教師甄選複試今登場。圖／新北市教育局提供
新北市115學年度國民小學及幼兒園教師甄選複試今登場。圖／新北市教育局提供

新北市115學年度國民小學及幼兒園教師甄選複試今天登場，共有1478位考生投入複試，角逐全國最多751個缺額。為確保甄選過程公平、公開、透明，教育局除安排政風人員全程監督，也於複試當日實施評審委員與試場亂數配對抽籤，以嚴謹程序守護教師甄選公信力，讓每位考生都能在公平機制下展現專業實力。

教育局長張明文表示，教師是穩定校園教學品質的重要關鍵，新北市作為全國學生數最多的城市，校園型態多元，從都會大型學校到偏鄉小校，都需要具備專業素養與教育使命感的教師投入教育現場，陪伴孩子學習與成長。

今年延續多元加分機制，以「曾於本市擔任代理教師」初試加分申請人數最多，共有1054位考生提出申請，並有多位考生因該項加分順利晉級複試。

除代理教師加分外，今年也規畫學科知能評量精熟證書、全國運動會前3名績優成績、英語文中高級以上認證、年資及身心障礙等多元加分項目，吸引具備教學專業、語言能力、體育專長及不同教育經驗的考生投入甄選，共計115位考生因加分達到最低錄取分數取得複試資格。

教育局說，新北市今年國小暨幼兒園教師甄選開出751個缺額，連續6年居全國之冠，全力穩定師資結構、補足校園教學人力。

教育局說，本次複試包含教學演示、口語表達及教育理念等綜合評核，除檢視考生教學設計與班級經營能力，也重視臨場表達、教育熱忱與學生中心思維。

教育局表示，複試成績可於6月15日晚間9時起查詢，6月16日上午9時至12時可攜帶應試通知單及申請表至板橋國小辦理成績複查；複試錄取名單預計於6月23日晚間9時前公告於甄選報名系統及板橋國小網站。

新北市115學年度國民小學及幼兒園教師甄選複試今登場。圖／新北市教育局提供
新北市115學年度國民小學及幼兒園教師甄選複試今登場。圖／新北市教育局提供

幼兒園 代理教師 教育局

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