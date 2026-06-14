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桃園課後輔導鐘點費漲20% 本學期差額市府全包家長免補繳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%。資料照。圖／桃園市教育局提供
桃市府完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%。資料照。圖／桃園市教育局提供

桃市府近期完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%，並溯及自今年2月23日、114學年度第二學期起實施。教育局表示，第二學期增加的90元差額會由教育局編列經費全數補助，學校不需再向家長追收費用，桃市也成為六都中唯一不向家長二次收費的直轄市。

六都近期調整課後輔導費，其中，台北市、新北市、台中市規畫自今年7月1日起實施新制，台北市鐘點費調升至600元，新北、台中則調升至540元。台南市於今年2月24日起調升至500元，調幅約11.1%。桃園市與高雄市則自今年2月23日起調升至540元，調幅20%，是六都最早啟動新制的直轄市，桃市也以教育局預算補助第二學期差額，成六都唯一。

桃園市教育局表示，教育部日前宣布調高國中代課及兼任教師鐘點費，由每節378元調升至455元，調幅約20%。為避免課後輔導教師待遇與正規鐘點脫節，影響教師授課意願與教學品質，桃市同步啟動法規修正作業，於今年4月14日修正發布「桃園市市立國民中學學生課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」，將課後輔導教師鐘點費由每節450元提高至540元。修正後的鐘點費溯及114學年度第二學期，自今年2月23日起適用。

教育局表示，各校114學年度第二學期課後輔導費用早已完成製單及收費作業，若再向家長追收，恐增加行政負擔與家長困擾，因此市府決定由教育局編列經費補助，今年2月至6月期間每節課增加的90元鐘點費差額全數由市府負擔，教師可即時受惠，家長也不需額外支出。各校自今年7月1日起，將依修正後的課後輔導實施要點辦理鐘點費發放及收費事宜。

桃園 台中 台中市

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