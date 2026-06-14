國教署砸逾3億整建校園泳池 3年補助64校翻新

為建構高級中等以下學校完善且安全的游泳教學環境，提升校園泳池設施設備品質與經營管理效能，並促進學生培養成游泳運動習慣與具備自救救人能力，教育部國教署自114年9月起，持續推動「校園泳池整建補助計畫」，累計補助金額達新台幣3億376萬600元。

國教署指出，近3年已補助64所學校進行泳池整建與改善工程，透過系統性資源投入，有效改善各校游泳教學環境，進而提升整體教學品質與學生學習成效。

國教署說，國立佳冬高農及台北市弘道國中因泳池面臨池底PVC材質脫落、過濾系統老舊、淋浴設備水壓不足及泳池深度不符需求等問題。經114年度委請專家學者進行評估並提出改善建議後，兩校已順利完成修繕工程。改善後除提供校內游泳校隊訓練使用外，一般在學學生也同步受益，並可支援鄰近約15所學校推動游泳教學，有效擴大資源共享，提升游泳教學普及率。

國教署表示，高級中等以下學校如有泳池改善需求，可依「教育部國教署補助高級中等以下學校游泳池作業要點」，於每年9月15日至11月15日期間提出申請。申請案件將由專家學者進行審查或實地會勘，並依據設施損壞程度、安全急迫性、區域資源平衡及年度預算規模等因素綜合評估核定。