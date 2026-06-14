聽新聞
0:00 / 0:00

北科大校長 勉畢業生用勇氣迎AI

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

ＡＩ浪潮來襲，不少社會新鮮人擔憂將被取代。台北科技大學昨舉行畢業典禮北科大校長任貽均表示，作為ＡＩ時代的第一代畢業生，未來世界需要的，不只是會使用ＡＩ的人，更需要有理想、判斷力與勇氣的人，勉勵畢業生，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。

任貽均表示，今年的畢業生，可說是將ＡＩ作為學習夥伴的一群，也是ＡＩ時代的第一代畢業生，各項數據顯示，二○三○年將有百分之四十的職場技能被取代，今天這張畢業證書，不僅代表一個學習階段的完成，更是持續自我學習的入場券。

他說，ＡＩ帶來的挑戰不在於缺乏答案，而是答案過多，ＡＩ可以分析資料，卻無法判斷哪個答案最符合人的價值，ＡＩ可以分析價值，卻無法決定什麼問題最值得被解決；ＡＩ可以提高效率，卻無法承擔選擇背後的責任。

「未來不只是需要會使用ＡＩ的人，更需要有理想、判斷力跟勇氣的人」任貽均期勉畢業生，要相信自己有能力改變世界，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。

環境部長彭啓明昨也出席畢業典禮。他致詞也提及，在場畢業生是ＡＩ的第一代畢業生，但具備驚人潛力的ＡＩ，背後需要的是龐大電力與能源需求，因此在發展ＡＩ當中，也必須思考如何用科技讓地球更好。

他坦言，目前世界各國、台灣的做法，淨零轉型根本就是一句空話，如果沒有新的突破，就無法達標，因此現在就是ＡＩ投入淨零科技的好機會。

科技 畢業典禮 北科大

延伸閱讀

施振榮／以王道提升AI價值創新

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

王文華／另一種「AI」

若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身

相關新聞

北科大校長 勉畢業生用勇氣迎AI

ＡＩ浪潮來襲，不少社會新鮮人擔憂將被取代。台北科技大學昨舉行畢業典禮，北科大校長任貽均表示，作為ＡＩ時代的第一代畢業生，未來世界需要的，不只是會使用ＡＩ的人，更需要有理想、判斷力與勇氣的人，勉勵畢業生，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。

台大高中進階課 擴至全台與馬國

為了讓高中生提前適應大學課程，台大宣布於今年八月、一一五學年起擴大辦理高中生進階課程五年試辦計畫，從現行的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及馬來西亞，總計提供七門課，採實體授課、同步直播、課程錄播等模式，讓海內外學生都能提早修讀大學基礎課程。

校園新鮮事／逾百坪空間美如誠品！雲林虎尾國小舊圖書室大翻新

雲林縣虎尾國小創校四十年，首度大規模整建圖書室，斥資五百萬元將老舊書庫，打造為充滿現代感的空間，占地一百零八坪，為全縣小學圖書室規模最大，日前完工啟用，嶄新、明亮的設計，讓小朋友驚呼連連「好像誠品哦！」校長洪孟真表示，希望圖書室是師生可以徜徉書海、探索知識的休憩角落。

人才危機 抗退休潮 頂大加薪千萬攬才

根據國研院統計，我國公立大學五十五歲以上教授占比達七成三，近年九十年代返台的學者們都將陸續退休。面對資深學者退休潮，年輕學者又受業界挖角，教育部爭取特別預算六十億，提供大專校院留才攬才。台大、中央大學等陸續提出加薪千萬等優渥條件，盼以國際級薪資水準留住人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。