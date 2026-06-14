北科大校長 勉畢業生用勇氣迎AI
ＡＩ浪潮來襲，不少社會新鮮人擔憂將被取代。台北科技大學昨舉行畢業典禮，北科大校長任貽均表示，作為ＡＩ時代的第一代畢業生，未來世界需要的，不只是會使用ＡＩ的人，更需要有理想、判斷力與勇氣的人，勉勵畢業生，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。
任貽均表示，今年的畢業生，可說是將ＡＩ作為學習夥伴的一群，也是ＡＩ時代的第一代畢業生，各項數據顯示，二○三○年將有百分之四十的職場技能被取代，今天這張畢業證書，不僅代表一個學習階段的完成，更是持續自我學習的入場券。
他說，ＡＩ帶來的挑戰不在於缺乏答案，而是答案過多，ＡＩ可以分析資料，卻無法判斷哪個答案最符合人的價值，ＡＩ可以分析價值，卻無法決定什麼問題最值得被解決；ＡＩ可以提高效率，卻無法承擔選擇背後的責任。
「未來不只是需要會使用ＡＩ的人，更需要有理想、判斷力跟勇氣的人」任貽均期勉畢業生，要相信自己有能力改變世界，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。
環境部長彭啓明昨也出席畢業典禮。他致詞也提及，在場畢業生是ＡＩ的第一代畢業生，但具備驚人潛力的ＡＩ，背後需要的是龐大電力與能源需求，因此在發展ＡＩ當中，也必須思考如何用科技讓地球更好。
他坦言，目前世界各國、台灣的做法，淨零轉型根本就是一句空話，如果沒有新的突破，就無法達標，因此現在就是ＡＩ投入淨零科技的好機會。
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