台大高中進階課 擴至全台與馬國

為了讓高中生提前適應大學課程，台大宣布於今年八月、一一五學年起擴大辦理高中生進階課程五年試辦計畫，從現行的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及馬來西亞，總計提供七門課，採實體授課、同步直播、課程錄播等模式，讓海內外學生都能提早修讀大學基礎課程。

台大今年將開設微積分、普通物理學、經濟學原理、社會學、普通生物學及普通心理學等課程。學生完成並通過課程作業與評量後，將核發修課證明，未來若入學台大，可向就讀學系申請學分抵免。

台大表示，實體課程招收交通條件允許的優秀高中生；線上課程則開放國內其他高中生和馬來西亞高中生申請修讀，修課資格由各高中依各課程授課教師所訂條件，推薦高二或高三優秀學生參加，每位學生以修習一門課程為限。

台大校長陳文章表示，進階課程計畫能協助學生提前適應大學課程的深度與節奏，也有助於減輕大學初期課業壓力、縮短適應期，讓學生保留更多時間投入研究探索、跨域學習及海外交流。

另外，教育部近期已向台大租賃場地，規畫設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱國科實中），草創時期將於台大國青中心一樓上課，盼基礎科學人才向下扎根至高中。

陳文章表示，國科實中與大學的連結會更強，教育部最快會於今年秋季設立籌備處，評估國科實中招生規模不大，一年僅招幾十位學生，教育部盼藉此培育、提升基礎科學教育，台大會配合。

陳文章也談到，高中進階課程也能及早識別、培育有潛力的學生，強化儲備人才。屆時國科實中招生，學生將不會受僅能修讀一門課的限制，可視自身需求修讀更多課程。