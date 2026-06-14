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人才危機 抗退休潮 頂大加薪千萬攬才

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大、中央大學等陸續提出加薪千萬等優渥條件，盼以國際級薪資水準留住人才。圖／聯合報系資料照片
台大、中央大學等陸續提出加薪千萬等優渥條件，盼以國際級薪資水準留住人才。圖／聯合報系資料照片

根據國研院統計，我國公立大學五十五歲以上教授占比達七成三，近年九十年代返台的學者們都將陸續退休。面對資深學者退休潮，年輕學者又受業界挖角，教育部爭取特別預算六十億，提供大專校院留才攬才。台大中央大學等陸續提出加薪千萬等優渥條件，盼以國際級薪資水準留住人才。

根據國研院統計一○九至一一四年大專校院教師年齡與職級結構，無論是公私立大學或科大，五十五歲以上正教授年齡占比均提升。以公立大學為例，一○九年，五十五歲以上正教授占比六成六，一一四年則提升至七成三。

台大昨日舉行校務會議，通過人才永續計畫書將提報教育部。人事室主任陳佩君說，台大教授每年平均離退七十九人，單年度最高可達八十七人，且以退休人數近五年有逐漸增長趨勢。將針對數位人文、分子生醫、智慧科技、創新物質，以及包含半導體與人工智慧的國家重點領域，延攬具學術研究潛力的教研人員。

陳佩君說明，台大提出到任與留任獎金，到任獎金分Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ等級，提供五年期獎勵，估每年聘雇五十人，其中Ａ級和Ａ＋人才盼占比七成。最高級Ａ＋人才，五年可獲最高一千二百萬元；Ａ級人才則為五年最高可獲六百萬元。以新聘助理教授為例，法定薪資再加上最高每年二四○萬元到任獎金，年薪上看四二五萬元。

留任獎金一項，陳佩君指出，教師到任滿五年需進行評核，分為特優、優、良三等級，研究成果、組織大型計畫能力為考評重點，獲得特優評鑑者，三年可獲二一六萬。

台大校長陳文章表示，六十億是讓全國十二所大專校院爭取，教育部希望學校都能提出方案，以自籌經費結合補助款一同努力。台大所有學系都是重點領域，各領域都有機會被嘉惠，會努力向教育部爭取。

中央大學校務會議日前也通過計畫，針對永續發展、半導體與人工智慧、太空科學、量子科技等領域，規畫松濤、卓越、菁英三種獎勵方案。松濤學者不含原薪資，將發給十年二千萬獎勵。

中大校長蕭述三說，松濤學者預計十年逐年核發獎勵，換算後一個月約加薪十八萬。已送教育部審查，評估今年就可執行，最快下學年上路，展現學校徵才決心。

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