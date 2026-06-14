校園新鮮事／逾百坪空間美如誠品！雲林虎尾國小舊圖書室大翻新

雲林縣虎尾國小創校四十年，首度大規模整建圖書室，斥資五百萬元將老舊書庫，打造為充滿現代感的空間，占地一百零八坪，為全縣小學圖書室規模最大，日前完工啟用，嶄新、明亮的設計，讓小朋友驚呼連連「好像誠品哦！」校長洪孟真表示，希望圖書室是師生可以徜徉書海、探索知識的休憩角落。

虎尾國小圖書室先前不僅老舊，密集書架的陳列方式，也常讓師生感到壓迫，很難駐足看書，學校爭取補助，以「誠品風格圖書室」為概念整建，有「微光舞台、慢讀角落、綠意書庭、典藏書閣、萌虎借閱角」等五個區域，不僅有懶人沙發，也提供咖啡機等設備。

洪孟真表示，希望圖書室不只是借還書的場域，而是師生可以徜徉書海、探索知識的休憩角落，因此，除了開放學生借還書、閱讀課程，老師也可以在此共同備課或進修專業知能，期盼小朋友能多利用圖書室，多閱讀提升自己的智慧。

全新的圖書室從原本昏暗的角落變為溫暖、光線充足的閱讀角落，流動的動線與舒適的環境具備，讓小朋友一坐下來看書就捨不得離開，洪孟真說，圖書室是學校的心臟，相信舒適的空間能吸引更多孩子主動走進來，愛上閱讀。

虎尾國小圖書室目前有兩萬本藏書，配合圖書室整建，校方發起募書，不到一個月已募八百本，加上縣政府經費補助，預計今年會增加約兩千本新書。