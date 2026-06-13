台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大
台東縣政府首度爭取教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，成功與加拿大教育機構合作推出「楓原秘境文化大冒險」海外學習行動。今年暑假共有12名台東學子獲選參與，將於7月中旬前往加拿大展開為期26天的文化交流與學習旅程，透過深入原住民族社區、學校及文化場域參訪，拓展國際視野，也向世界分享台灣原住民族文化。
縣府今天舉辦行前說明會，為即將啟程的學生進行行程介紹與團隊交流。縣長饒慶鈴表示，台東是南島文化的重要原鄉，擁有豐富且多元的原住民族文化資產，希望學生能帶著對自身文化的認同與自信走向國際舞台，成為文化交流的重要橋梁。
她指出，此次海外學習計畫不只是一次國際探索，更是一場文化對話與成長歷程。透過海外交流，學生能從不同文化視角重新認識自己，也能將台東及台灣珍貴的文化價值介紹給世界。
教育處表示，縣府與加拿大高貴林教育局於去年簽署合作備忘錄後，積極推動相關交流計畫，並透過教育部補助資源，降低學生參與海外學習的經濟門檻，讓更多有潛力的青年有機會跨出國門追逐夢想。
為協助學生做好準備，縣府今年4月至5月間舉辦為期四天的「圓夢助力方案成長營」，課程涵蓋台灣及加拿大原住民族文化介紹、原民議題探討、英語口說訓練及簡報技巧等內容，培養跨文化理解與溝通能力。
這次共有20名學生入選計畫，其中12人來自台東高中、東女、東專、均一高中以及旅外就學的台東子弟，其餘學員則來自宜蘭、花蓮及金門等地。
根據規畫，學員將於7月15日至8月9日前往加拿大，前往多所學校及大學進行課程交流與專題研究，也將深入原住民族文化場域參訪，包括文化中心、博物館、圖騰柱聚落及原住民族社區，並入住寄宿家庭及學生宿舍，實際體驗當地生活。
參與學生表示，能獲得這次海外交流機會相當難得，除了期待體驗不同文化，也希望透過交流分享台東及原住民族文化特色，讓更多國際友人認識來自台灣東海岸的文化故事。
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