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新北表揚雙語師生 矽谷國際大師現場示範雙語教學無人機及機械手臂

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市教育局今舉辦「2026新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習、競賽及教學推動表現優異的師生。圖／新北教育局提供
新北市教育局今舉辦「2026新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習、競賽及教學推動表現優異的師生。圖／新北教育局提供

新北市教育局今舉辦「2026新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習、競賽及教學推動表現優異的師生。活動首度邀請美國矽谷AI科技大師Jim Burnham，與新北高工林健仁老師同台進行「千人微型公開課」，透過科技實作與專業英文跨界結合，展現新北雙語教育從課堂走向國際應用的成果。

此次公開課聚焦未來科技，以無人機及機械手臂為主題，由Jim Burnham與林健仁老師共同示範雙語教學如何完美融入專業課程。現場學生透過實際操作設備、觀察任務執行及即時互動討論，在真實的科技情境中接觸專業英文，深刻理解科技應用背後的國際溝通需求，全面體驗「動手做、學英文」的沉浸式學習模式，激發跨領域學習的潛能。

矽谷技職教育中心資深科技教師Jim Burnham指出，AI與機器人等新興科技發展日新月異，全球最新的技術文件、操作介面及國際交流皆與英文密切相關。學生若能在學習工程、程式設計及科技應用的過程中同步接觸專業英文，未來在面對跨國團隊合作或吸收國際前沿技術時，將能有效打破語言壁壘，掌握學習與職場溝通的絕對主動權。

新北高工電機科林健仁老師也分享教學心得，強調雙語教學融入技術型高中實習課程，並非刻意在課堂中增加英文詞彙，而是讓學生在操作設備、解讀指令、排除障礙的過程中，自然而然地熟悉國際產業的常用語彙與溝通情境。當語言與專業技能同步內化，最能實質幫助學生建立未來進入全球產業環境所需的即戰力。

本次獲表揚的學生代表、樟樹國際實中多媒體動畫科一年級學生何神意表示，自立志成為動畫創作者後，便深刻體會到英語是接觸世界級動畫教育與國際頂尖資源的重要橋梁。為此，他積極準備多益（TOEIC）測驗，並成功取得相當於CEFR B2等級的優異成績。他期許未來持續精進專業與語言雙軌能力，讓自己的動畫作品有機會在國際舞台被世界看見。

教育局強調，新北市長期以「國際人才、雙語教育、國際見學、全球學習網絡」四大核心面向全力推動教育國際化。自108年起，市府已投入逾10億元經費打造全方位雙語化校園，目前已培育660位本國雙語師資，並於292所學校全面開辦雙語課程。

在技術型高中部分，更結合23所大專校院資源，累計開設13群159班次雙語協同課程。歷年專業英文競賽已吸引逾1萬5,000位師生參與；另攜手15所科大與企業開設52門職場英語課程，涵蓋9大群科、26科系，超過3000人次受惠，有效鏈結產學需求。

在深化國際教育合作方面，新北市目前已達成「校校有雙聯」的里程碑。透過與美國、加拿大、紐西蘭奧克蘭大學及英國普利茅斯城市學院等國際名校鏈結，提供最高15萬元獎助學金支持學生申請雙聯學制。

此外，新北教育局也與全球50所頂尖教育機構簽訂合作備忘錄，支持逾2萬人次師生赴美、英、德、澳、韓、日、法、義等多國見學，未來將持續引導語言學習從課堂延伸到世界，在真實情境中培養兼具跨文化溝通能力與全球視野的頂尖新北人才。

新北市教育局今舉辦「2026新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習、競賽及教學推動表現優異的師生。圖／新北教育局提供
新北市教育局今舉辦「2026新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習、競賽及教學推動表現優異的師生。圖／新北教育局提供

美國矽谷AI科技大師Jim Burnham，與新北高工林健仁老師同台進行「千人微型公開課」。圖／新北教育局提供
美國矽谷AI科技大師Jim Burnham，與新北高工林健仁老師同台進行「千人微型公開課」。圖／新北教育局提供

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