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服勤動員納高中生 許宇甄：賴政府讓年輕人面臨戰爭恐懼

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容詳細說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生，引發網友討論質疑。圖／引自ptt網站截圖
社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容詳細說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生，引發網友討論質疑。圖／引自ptt網站截圖

教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載配合國軍一二級戒備，學校如何編組動員學生。國民黨立委許宇甄批評，兩年前，民進黨政府才因「青年服勤同意書」引發對未成年學生動員的質疑，如今又偷偷摸摸地把計畫塞回校園。證明只要民進黨執政，下一代註定要面對戰爭的恐懼。

教育部表示，「學校青年服勤動員準備分類計畫」是依內政部「人力動員準備方案」訂定，主要是透過全民國防教育、校園安全相關演練及教育訓練，協助學生建立防災避難、急救、自救及互助等基本知能，強化校園安全與災害應變能力。計畫中「國軍二級、一級加強戒備」等文字，是115年度起配合中央整體應變機制及相關規範用語調整，目的在於配合城鎮韌性演習及災害應變規畫。

許宇甄質疑，從網路保留的截圖來看，這份115年5月最新頒布的計畫字字充斥煙硝味。在應變作為中，直接白紙黑字列出「國軍二級加強戒備」與「國軍一級加強戒備」階段；更明列，在國軍一級加強戒備時，要依地方政府規劃「開設青年報到站設立、報到、接收及編組分配工作」，協助收容救濟與物資配給。民進黨嘴上高喊只是「例行防災宣導、絕不涉及軍事作戰」，計畫裡卻詳列戰時後勤編組。一邊欺騙大眾，一邊在暗地裡為戰爭做準備，賴政府的心口不一，簡直令人髮指。

許宇甄指出，對照行政院「116-117年度動員準備綱領」，民進黨口口聲聲說要構築「全社會防衛韌性」，實際上就是把黑手伸向校園，企圖將未成年學生當作備用民力。截圖中更明確規範，戰時公務機關若人力不足，得申請由「青年協助勤務」。這與二戰末期日本軍國主義瘋狂推動「學徒出陣」，逼迫少年少女走上戰場後勤的恐怖歷史，有著令人毛骨悚然的既視感。賴清德總統口中的「和平四大支柱」，難道是要靠壓榨未成年學生來堆砌嗎？

許宇甄批評，只要民進黨執政，年輕人上戰場的陰影就永遠無法抹去。從延長兵役、全社會防衛韌性，到青年服勤動員，賴政府不是努力降低台海風險，而是不斷把戰爭準備一路延伸到校園，讓下一代從課堂開始面對加強戒備與動員派遣的恐懼。真正負責任的政府，應以和平避戰為優先，而不是用「防災」包裝戰時人力準備，再把人民的合理疑問打成假訊息。

許宇甄要求教育部立即公開新舊計畫對照，明文排除未成年學生參與任何實際派遣，並說清楚參與年齡、自願原則、家長同意、拒絕權、勤務範圍及傷亡補償。在規範未釐清前，應停止高中職辦理涉及青年報到、編組與派遣的演練。

許宇甄強調，保衛國家不能建立在隱瞞與恐懼之上，更不能把未成年的孩子當成動員體系中可以調度的人力。賴政府若真心珍惜下一代，就應把孩子留在安全的校園，而不是讓戰爭的陰影一步步走進教室。

社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖
社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖

社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖
社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖

許宇甄 教育部 國軍

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