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教育部「國科實中」最快今秋成立籌備處 校長陳文章：會給予課程協助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章（右）與主任秘書沈麗娟接受媒體訪問。記者許維寧／攝影
台大校長陳文章（右）與主任秘書沈麗娟接受媒體訪問。記者許維寧／攝影

教育部研議設立台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。台大校長陳文章今天表示，國科實中屆時生源將來自全國，應該今年秋季起就會有籌備處，會配合政府立場辦理給予課程協助。

因應TAAS，教育部正規劃設置一國家級實驗中學，全稱「國立台灣科學實驗高級中等學校」，簡稱國科實中，草創時期將於台大國青中心一樓上課，盼基礎科學人才向下扎根至高中，教育部已向台大租借場地，屆時國科實中草創期將於台大國青中心上課。

台大校長陳文章今天於校務會議會後受訪時表示，屆時國科實中課程不會如一般高中制式化，也因為國科實中是培養基礎科學人才，「人社領域課程也能少修一些。」高中時就能來台大端做實驗，教育部目前已有相關規劃，應該今年秋季就會由推出籌備處，屆時生源將來自全國，但評估國科實中規模不大，一年僅會招生幾十位。

陳文章也表示，屆時國科實中與大學的連結會更強，主要是盼培育、提升國內基礎科學教育，「教育部有想法，我們會配合政府立場。」

此外，台大今天也宣佈於115學年度擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計畫」，將由原來的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及海外馬來西亞。台大提供7門課，並設有「實體授課、同步直播、課程錄播」等模式，讓不同地區學生都有機會提早修習大學基礎課程。

陳文章也談到，由學校推薦高二或高三優秀學生參加，但每位學生以修習一門課程為限，在於還是不能影響高中生現有的學習。但屆時國科實中招生，其學生將不會受此限制，可以視需求修讀更多的課程。

但台大也說明，即便校內通過國科實中場地租借案，但要強調，此非台大附屬中學，僅配合國家政策出租空間，台大不涉及運作。

台大 教育部 陳文章

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