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來打羽球、桌球、網球！ 教育部鼓勵養成規律運動習慣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為鼓勵全國教育人員養成規律運動習慣，增進身心健康與工作效能，並促進教育夥伴間情誼交流，教育部國教署於2026年7月28日至30日，假國立體育大學辦理「2026年度全國教育盃教育人員球類錦標賽」，包含羽球、桌球及網球等3項賽事，邀請全國教育人員踴躍組隊參加。

國教署表示，教育人員長期投入教育工作，肩負學生學習與成長的重要責任，透過運動不僅能提升健康體能，更能凝聚團隊向心力，展現教育人員積極正向的精神。

「教育盃」賽事多年來已成為全國教育界重要運動交流平台，除競技切磋外，也提供各直轄市、縣市及各級學校教育夥伴相互觀摩與經驗交流的機會。

此次賽事由國立體育大學承辦，中華民國羽球協會、桌球協會及網球協會協辦，競賽項目依不同學制與身分類別分組辦理，包括國小、國中、高中職教職員工組、校長組、退休教職員工組及教育行政人員組等，提供各類教育人員參與交流機會。

國教署進一步說明，此次三項賽事均於國立體育大學舉行。各項賽事皆採各協會審定最新規則辦理，兼顧公平性與競賽品質。

國教署表示，推動學校體育不僅著重學生運動發展，也重視教育人員健康促進與運動參與。期盼透過「教育盃」賽事持續營造校園運動風氣，落實健康台灣理念，讓教育夥伴獲得更健康的身心與生活，共同打造健康、友善且充滿活力的校園環境。

運動 教育部 國教署

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