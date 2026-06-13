國際扶輪年會登場 「友誼之家」打造台北老城區

2026國際扶輪年會今天登場，由「友誼之家」展覽展開年會序幕，共展出近百項扶輪人道主義專案，更打造「台北老城區」意象，呈現台灣傳統特色文化。

國際扶輪每年在不同城市舉行年會，今年年會13日至17日在台北登場，是1994年台北首度主辦以來，再次承辦這項國際盛事，有來自全球140多個國家、超過3萬7000名扶輪社員及與會者齊聚台北南港展覽館及台北大巨蛋。

根據活動安排，年會由「友誼之家」展覽打頭陣，今天也在南港展覽館舉行開幕式，台灣地主籌備委員會主委謝三連接受媒體聯訪指出，國際扶輪社規定，舉辦年會後須20年後才能再主辦，台灣原本2021年要舉辦，但因疫情取消，延至今年才舉辦。

根據資料，友誼之家展出近100項扶輪人道主義專案，展區分為扶輪和平公園、扶輪村、環境保護主區、水資源與用水衛生（WASH）主區、疾病預防與治療主區等，議題涵蓋小兒麻痺、瘧疾、愛滋病、貧窮、飢餓、文盲、全球水資源短缺，以及當今世界所面臨的其他挑戰。

其中，扶輪和平公園為互動式展覽，聚焦於扶輪和平獎學生的成就以及扶輪社如何協助促進和平，也設有各種互動式設施及影音紀錄攤位，收錄了扶輪和平獎學生及扶輪領導人的觀點與故事等。

扶輪村及疾病預防與治療主區則展出扶輪在全球根除小兒麻痺的最新動態以及以心理健康為主的成功專案和工具資源，盼打破心理健康的污名，並推動心理健康服務普及；環境保護主區及水資源與用水衛生（WASH）主區則展示各項成功的專案和工具袋、探討水資源與用水衛生（WASH）議題等。

謝三連表示，今年「友誼之家」展覽與以往不同，除了場地更寬廣、展出許多扶輪社的服務項目外，也特別設置「台北老城區」意象，設置書法、喝茶、彩繪、按摩攤位等，讓國外來訪民眾可以更知曉台灣特色文化。

謝三連也說，如今台灣外交困難，國際扶輪年會的舉辦能替台灣展開國際交流，不僅呈現台灣形象，也可以帶來可觀的觀光效益，打響台灣知名度。