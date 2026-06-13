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將挑戰環台！弱勢兒少組「三葉草」單車隊授旗 盼各界支持

中央社／ 台中13日電

中華民國扶弱成長協會等輔導特殊境遇兒少組「三葉草」單車隊今天在台中市議會前辦授旗儀式，將展開環台挑戰計畫，希望各界挹注支持，路上遇到車隊也能給孩子們打氣加油。

單車隊由6名單親、隔代教養、經濟弱勢及特殊學習需求家庭兒少組成，小騎士們在儀式中示範單車故障排除與鍊條脫落維修技巧，志工送上象徵「粽貫全台」的粽子祝福。

有癲癇性學習障礙的車隊成員「阿云」長期由於「嗜睡」、「暴怒」，封閉與外界接觸、拒絕任何活動，得知單車環台活動卻主動報名，他開心說：「在單車上，我是一個能掌控方向的人。」

患注意力不足過動症（ADHD）、就讀國民小學5年級的「小薇」由阿公撫養，母親中重度躁鬱無法穩定陪伴。「小薇」在單車訓練過程中，即使摔車受傷仍忍痛持續練習，希望證明「我可以做到」。

中華民國扶弱成長協會理事長張惠清告訴中央社記者，車隊將展開3年單車環台挑戰計畫，今年暑假孩子們將先完成「台北-台南」首年騎乘任務，希望協助弱勢家庭成員完成人生第1個夢想。

台中市扶弱成長協會理事長林挺正說，期盼孩子環台期間培養獨立生活、克服萬難、團隊互助進而表達分享，但預算資源有限，期待各界挹注支持，遇到車隊也給孩子們打氣加油。

車隊總教練鄭昌麟得知弱勢孩子夢想後，除加入車隊協助訓練，還串連人脈找住宿與資金資源。鄭昌麟表示，看到孩子前期訓練辛苦仍不放棄，讓他很受鼓舞；曾任國手的教練張壽生也協助培訓，無償提供場地及配備讓成員訓練，期盼挑戰計畫順利完成。

單車 台中市

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