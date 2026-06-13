教育部公告未成年高中生納動員 網友：娃娃國娃娃兵、叫未成年當炮灰

雲林縣土庫商工日前在官網公告「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，引發網路議論，甚至有人留言「娃娃兵」、「老人無限教召，未成年納入動員」。有網友將公告內容轉貼至PTT論壇，質疑教育部2023年已因爭議停止未成年學生動員造冊，如今又出現相關計畫，直言「政府再度把未成年學生納入動員」。校方表示，是依照主管機關來函例行宣導。

該則公告曝光後，引發網友熱議，對此，土庫商工表示，該公告是依主管機關來函辦理例行行政宣導，內容主要配合全民國防安全教育，透過課程及活動宣導防災避難、基本救護及國防安全等知識，並非要求學生接受動員或參與徵集。由於公告內容在網路上引發不同解讀，為避免造成不必要誤會，校方已於昨天先行撤下公告。

校方指出，學校平時本就設有全民國防教育課程，也會利用朝會或集會時間宣導防災及安全教育，希望提升學生面對災害及突發事件的應變能力。

引發討論的PTT貼文擷取計畫部分內容，其中提及，學校須在動員準備階段「統籌規畫完成學生（青年）服勤人力訓練及演練，以充實儲備量能」；另在動員實施階段，則由各地方政府透過「聯合應變指揮管制中心」協調青年人力運用，並配合年度城鎮韌性演習、全民防衛動員及防空演練等事項。

由於計畫內容涉及「青年服勤」、「人力訓練」及「動員實施」等字眼，引發外界聯想到先前教育部停止未成年學生動員造冊的爭議。PTT上不少網友留言質疑「不是說停了嗎？」、「連未成年都要叫來當炮灰？」、「只會搞這些，然後怪人不生小孩」。

據了解，除土庫商工外，也有其他高中職證實日前收到教育部函文，要求配合所在地縣市政府辦理相關計畫。函文發送對象包括國立、私立高級中等學校，但不包含台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市等五都學校。相關計畫內容是否涉及未成年學生動員，再度引發外界關注。