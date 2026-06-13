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網傳「青年服勤計畫」規畫學生上戰場？ 教育部嚴正澄清：錯假訊息

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
社群平台上出現教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，教育部表示，有關網傳「規畫學生上戰場」為錯假訊息，教育部嚴正澄清，「青年服勤計畫」為強化校園安全與應變教育。本報資料照片
社群平台上出現教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，教育部表示，有關網傳「規畫學生上戰場」為錯假訊息，教育部嚴正澄清，「青年服勤計畫」為強化校園安全與應變教育。本報資料照片

社群平台上出現教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，有網友發文質疑「每年都想偷偷動員學生」。對此，教育部表示，有關網傳「規畫學生上戰場」為錯假訊息，教育部嚴正澄清，「青年服勤計畫」為強化校園安全與應變教育。

社群平台的貼文附上「學校青年服勤動員準備計畫」截圖，顯示國立土庫商工網站於6月11日公告，不過該校網站已找不到這項公告。

教育部說，社群平台有網友解讀為政府將未成年學生納入動員，甚至稱青年或學生將上戰場，教育部再次嚴正澄清並非事實。教育部強調，相關內容過去已多次對外說明，教育部沒有任何將學生納入軍事作戰、軍事訓練或軍警勤務的規畫，也不會規畫讓學生上戰場。

教育部說，教育部「學校青年服勤動員準備分類計畫」是依內政部「人力動員準備方案」訂定，主要是透過全民國防教育、校園安全相關演練及教育訓練，協助學生建立防災避難、急救、自救及互助等基本知能，強化校園安全與災害應變能力。相關協助事項以避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援為主，並已在文字中明確排除軍警單位勤務，因此絕不涉及軍事作戰、軍事訓練或軍警勤務。

針對網路流傳「學生造冊動員」及「簽署同意書」等說法，教育部澄清，均與現行計畫內容不符。教育部已於民國112年3月3日停止建置高級中等以上學校青年服勤資料，並於民國113年10月17日停止使用青年服勤同意書。現行計畫並未要求學校建立學生名冊，也未要求學生填具或簽署同意書。

另有關計畫中「國軍二級、一級加強戒備」等文字，是115年度起配合中央整體應變機制及相關規範用語調整，目的在於配合城鎮韌性演習及災害應變規畫，驗證地方政府行政協調及安全應變流程，並非要求學生參與軍事行動、軍事訓練或軍警勤務。

社群平台上出現教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，教育部表示，有關網傳「規畫學生上戰場」為錯假訊息，教育部嚴正澄清，「青年服勤計畫」為強化校園安全與應變教育。圖／取自X
社群平台上出現教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，教育部表示，有關網傳「規畫學生上戰場」為錯假訊息，教育部嚴正澄清，「青年服勤計畫」為強化校園安全與應變教育。圖／取自X

教育部 校園 青年

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