幼兒園畢典唱中共建黨歌鬧烏龍 沈伯洋：應明確規範紅線在哪

北市幼兒園先前遭陸委會點名，畢業典禮練唱中共建黨百年宣傳歌曲，不過事後教育局澄清是烏龍，僅是歌名相同，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，政府應讓大家知道紅線在哪，讓老師挑選歌詞能有明確規範。

北市一所幼兒園遭爆畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，不過教育局昨澄清是烏龍，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。

沈伯洋表示，這一類的事情耳聞數次，很希望它單純只是誤龍，第一線的老師平常已非常忙碌，在選歌曲可能不會注意到那麼多，政府，如果能夠讓大家知道紅線在哪，或應該要注意什麼事，這樣的做法更好。