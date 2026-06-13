國家語言發展會議台南登場 盼創語言平權多語社會

文化部今明兩天於台南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，透過國際學術研討會及各界交流，以共創語言平權多語社會為主題，探討國家語言發展方向及發展願景。

來自政府機關、學術界、民間團體及各語言社群代表與會，以「共創語言平權的多語社會」為主題，透過政策交流與經驗分享，促進國家語言議題交流對話。

文化部長李遠上午在開幕活動致詞表示，今天台南觀光客很多，仔細聽可以聽到很多種國內外不同語言，代表大家現在是生活在多語言社會，彼此尊重，語言就像是食物一樣，大家都活在習慣的地方，呼吸新鮮空氣，吃著習慣的食物。

李遠表示，台灣經過日治時期國語要說日語、國民政府時期國語要講華語，很多族群活在同樣土地上，卻好像迷路一樣，找不到自己的家，當政府開始把所有語言都認為是國家語言時，代表台灣在文化上已進入多語言社會，也是代表國家的一種宣示，意義非常重大。

他說，台灣經過非常混沌、黑暗的100年後，終於找到可以共同存在的土地，說著習慣的語言、呼吸自由空氣，得到完全新的社會。

客家委員會主任委員古秀妃表示，過去一段時間客家人口增長，客家族群自我認同也增強，但客語使用率卻呈下滑趨勢，此現象令人憂心，語言復振比想像困難，希望透過國家語言發展會議得到各界具體建議，使相關政策能做得更全面。

原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊說，語言對原住民族來說不單是文化傳承工具，也是歷史記憶載體，但目前瀕危語言就有好幾個族群，族語流失嚴重，原民會除加強建置語料庫發展人工智慧、學齡前族語學習、培養年輕族語推動人才，並盼透過此次會議交流創造更好族語環境。

教育部政務次長劉國偉說，教育部推動共400多所幼兒園進行沉浸式母語教學，鼓勵不同族群用母語學習；另外舉辦台語認證，目前每年約有3萬多人報考，未來計劃在嘉義設置沉浸式台語基地，創造更多沉浸式教學環境，希望透過此次會議蒐集各界建議，讓推動母語有更精進做法。

文化部提供資料指出，此次會議特別強化國際參與及政策對話，今天辦理國際學術研討會，邀請國內外專家學者共同探討語言平權、多語社會、語言權利及語言復振等議題，並分享台灣推動國家語言發展實踐經驗與成果，促進與國際社會交流合作。

明天由文化部、教育部、原民會及客委會分別就主責語別政策推動情形進行報告，並與民間代表及語言社群交流，了解各語別發展需求，亦將進行「第二次國家語言發展報告」初稿討論，依據2025年國家語言調查成果，透過此次會議廣納意見及論述共識，作成正式報告，供後續政策精進參考。