網爆教育部頒「青年服勤計畫」配合國軍戰備 高中學生納動員

民進黨政府推動全社會防衛韌性，教育部一度規劃學校青年「服勤同意書」引發爭議而廢除。不過社群網站近日又有網友發現教育部頒布最新版學校青年服勤動員準備計畫，內容詳細說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。

政府推動全社會防衛韌性，研擬各項民力、物力動員計畫，不過教育部規劃學校青年「服勤同意書」引發爭議，連國防部長顧立雄也表「沒有意義」，應研議廢除。教育部長鄭英耀則強調台灣有許多的天災颱風、地震，校園場域相對寬闊，有能力的高中生能夠協助後勤支援。

近日在社群網站上又有網友發現一分教育部近期頒布的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，引發網友質疑「每年都想偷偷動員學生」。貼文並附截圖，顯示國立土庫商工網站於6月11日公告這分「學校青年服勤動員準備計畫」，不過在昨晚貼文引發討論後，該校網站如今已找不到這項公告。

根據社群網站上流傳的截圖，這分學校青年動員準備計畫，在準備階段就統籌規劃完成學校學生（公文註明以下簡稱青年）服勤人力訓練及演練，以充實儲備能量。

此外，配合國軍提升戰備整備階段，這項計畫也指導各學校展開應變作為。其中在國軍二級加強戒備階段，由各地方政府配合國軍二級加強戒備，盤點各局處及鄉鎮區公所人力需求，掌握協勤人力需求及模擬分配機制，並成立勤務協調中心。學校則與申請單位清查協勤裝備，補足識別證、背心、通訊器材等所需物資。

同時，配合各地方政府年度城鎮韌性演習，實施青年報到站開設演練，模擬報到流程，包括登記、裝備領取、任務說明等程序，並鼓勵青年參與收容救濟站、物資配給配售站等各項演練，以驗證行政作業流程順暢與可行性，以及驗證執行計畫之有效性。

若國軍提升一級加強戒備，這項動員計畫也要求各地方政府勤務協調中心加強執行「青年報到站」的開設、報到、接收及編組及分配工作，統合申請單位申請之協助勤務工作，如收容救濟站、物資配給配售站等。

計畫也要求勤務協調中心，對於申請單位之青年運用，於執行協助勤務工作時，應考量其體能、專長、能力及意願。並且驗證協助勤務工作、食宿、交通需求、經費編列及安全照顧等事項。

貼文者質疑，高中生很多是未成年，拉未成年去動員的有什麼用？並說「每年實施就被爆料，然後馬上就說要停止，就看這個網頁什麼時候又被撤掉」，還強調「不要再扯什麼救災用，計畫寫的明明白白國軍戰備一級二級。」

社群網站有網友截圖，國立土庫商工網站於6月11日公告教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，引發網友討論後，該校網站如今已找不到這項公告。圖／引自ptt網站截圖

社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖

社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生。圖／引自ptt網站截圖

社群網站有網友貼出教育部頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容詳細說明配合國軍一二級加強戒備階段，學校應如何編組動員學生，引發網友討論質疑。圖／引自ptt網站截圖