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「鐵拳教育」引共鳴…傳家長濫訴、學生攻擊老師 新北：加強溝通

中央社／ 新北12日電
韓劇「鐵拳教育」描繪校園秩序崩壞、怪獸家長與師道尊嚴瓦解，引發高度共鳴。示意圖／AI生成
韓劇「鐵拳教育」描繪校園秩序崩壞、怪獸家長與師道尊嚴瓦解，引發高度共鳴。示意圖／AI生成

韓劇「鐵拳教育」描繪校園秩序崩壞、怪獸家長與師道尊嚴瓦解，引發高度共鳴。新北近期傳出家長濫訴教師、學生情緒失控攻擊老師等，市長侯友宜要求教育局加強親師生溝通平台。

新北一名國小校長表示，「鐵拳教育」劇情反映的是教育現場長期累積真實困境，尤其家庭教育功能不足，讓老師在教學與管教之間陷入兩難；許多教育工作者希望，台灣體制能更有效保護受害教師。

在三峽、鶯歌地區，一名教師今年多次遭學生抓傷，日前再次受傷，但家長未表達歉意；老師選擇低調處理、自行就醫未驗傷備案，也讓家屬感到不捨。另有家長向媒體投訴，某國小班導師疑因遭家長惡意檢舉，多次接受校事會議調查，讓班級教學與其他學生權益受影響。

同班多數家長認為事件已影響班級氛圍，感嘆「苦了班上其他孩子」，也替認真教學老師感到不值。

相關事件在網路社群引發討論，不少家長認為，若對教養失能缺乏介入與支持，問題只會惡化，老師往往只能壓抑情緒獨自承受。

一名即將接任的新北國小校長指出，教育行政體系應協助教師避免遭濫訴，校長更應成為支持第一線老師後盾，而非把教師當成「擋箭牌」。對於學生攻擊老師情況，也需教育局與校方輔導系統及早介入。

林姓退休國小校長告訴中央社記者，「鐵拳教育」之所以讓人揪心，在於它直視教育現場最赤裸矛盾：從管教界線、信任危機到責任分工，都是當代親師生共同面對的困境。他強調，教育從來不是學校單方面責任，而是需要家庭、學校與社會共同合作。

國民黨新北市議員劉美芳也表示，老師除教學，還得負擔行政、輔導與親師溝通等工作，壓力日益增加，需要政府與家長共同支持，社會也應給予更多尊重與肯定。

新北市長侯友宜日前受訪時指出，「鐵拳教育」及高雄教師因長期遭校事會議調查而身心俱疲案例，都值得深思；他要求教育局持續強化親師生溝通平台，兼顧教師權益保障與學生適性發展。

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