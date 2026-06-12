「畫都」巨擘陳哲辭世享耆壽90歲 獲頒終身成就獎

藝文界痛失重要推手。嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。消息傳出後，藝文界及受教學生紛紛發文追思，哀悼這位對嘉義「畫都」文化發展貢獻深遠重要人物。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。

陳哲1937年出生於雲林斗六，自幼家境清寒，2歲喪父，艱辛成長背景養成其悲憫助人人格特質。求學展現過人藝術天分，小學以作品「紅帽子裡的蘋果」入選台南州學生美展。原就讀理工組的他，在美術老師鼓勵及兄長、知名畫家陳誠影響下，轉考台師大美術系，踏上藝術之路。求學期間，陳哲受林玉山、李石樵及廖繼春等台灣美術大師啟發，建立創作風格。大學畢業經李坤培引薦進入嘉義高中任教，35年教學生涯培育無數英才。

陳哲得意門生、嘉中退休教務主任藝術家王德合說，陳哲不僅是嘉中最受敬重美術教師，更是許多學生生命導師。他常免收清寒學生學費，私下資助生活所需，對學生關懷備至。帶班成績優異，身為藝能科教師獲校方委以醫科班導師重任，培育眾多醫師與專業人才。

1989年，陳哲規畫成立嘉中美術班，串聯大同國小、蘭潭國中藝術教育體系，奠定嘉義藝術人才培育重要基礎。創立享譽全台「陳家班」畫室，在延平街老宿舍培養無數藝術新秀，包括水彩畫家郭明福、劉豐榮及吳方正等人皆出自門下，使「嘉義陳家班」成為台灣美術升學與人才培育的重要品牌。

教學之外，陳哲50歲重拾創作熱情，1989年台北辦首次個展，退休全心投入藝術創作，作品廣受收藏家青睞獲美術館典藏。他主張藝術應真誠表達自我，不受世俗框架拘束，作品色彩鮮明溫暖、風格自由多變，展現獨特藝術語彙。2017年，嘉市府舉辦「游藝人生—陳哲80回顧展」，完整呈現其超過半世紀創作歷程。陳哲說，「我的藝術生涯就是一場遊戲。」豁達的生觀與不斷創新的創作精神，深深影響後輩藝術工作者。

中華民國油畫學會理事長楊永福表示，陳哲是學會超過30年資深會員，作品結構嚴謹、色彩運用充滿魔幻魅力，在油畫創作領域成就斐然；更重要的是，他畢生投入美術教育，堅持「做人要在畫之先」，培養出無數兼具才華與品德的藝術人才。

楊永福指出，終身成就獎是油畫學會最高榮譽之一，評選標準除藝術成就外，更重視美術教育推廣與理念傳承。過去獲此殊榮者包括陳銀輝、陳景容及林顯宗等藝壇重量級前輩。此次追頒陳哲終身成就獎，正是對其一生奉獻藝術與教育最崇高的肯定。

陳哲的離世，象徵嘉義藝壇一個重要時代的落幕。然而，他留下的教育理念、藝術精神與豐沛創作，將持續透過學生與作品代代傳承，在嘉義「畫都」歷史上留下不可磨滅的重要篇章。

1990年全國資優教師頒獎典禮。圖／王德合提供

嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。圖／王德合提供

1989年陳哲首次個展與學生們合影。圖／王德合提供

陳哲自畫像 1958 水彩。圖／王德合提供

陳哲 1958年攝於師大美術系雕塑教室。圖／王德合提供

嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲（左）8日因病辭世，享耆壽90歲，生前與得意門生嘉中退休教務主任、藝術家王德合，師生開心合影。圖／王德合提供