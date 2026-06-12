快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

「畫都」巨擘陳哲辭世享耆壽90歲 獲頒終身成就獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
陳哲攝於工作室。圖／王德合提供
陳哲攝於工作室。圖／王德合提供

藝文界痛失重要推手。嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。消息傳出後，藝文界及受教學生紛紛發文追思，哀悼這位對嘉義「畫都」文化發展貢獻深遠重要人物。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。

陳哲1937年出生於雲林斗六，自幼家境清寒，2歲喪父，艱辛成長背景養成其悲憫助人人格特質。求學展現過人藝術天分，小學以作品「紅帽子裡的蘋果」入選台南州學生美展。原就讀理工組的他，在美術老師鼓勵及兄長、知名畫家陳誠影響下，轉考台師大美術系，踏上藝術之路。求學期間，陳哲受林玉山、李石樵及廖繼春等台灣美術大師啟發，建立創作風格。大學畢業經李坤培引薦進入嘉義高中任教，35年教學生涯培育無數英才。

陳哲得意門生、嘉中退休教務主任藝術家王德合說，陳哲不僅是嘉中最受敬重美術教師，更是許多學生生命導師。他常免收清寒學生學費，私下資助生活所需，對學生關懷備至。帶班成績優異，身為藝能科教師獲校方委以醫科班導師重任，培育眾多醫師與專業人才。

1989年，陳哲規畫成立嘉中美術班，串聯大同國小、蘭潭國中藝術教育體系，奠定嘉義藝術人才培育重要基礎。創立享譽全台「陳家班」畫室，在延平街老宿舍培養無數藝術新秀，包括水彩畫家郭明福、劉豐榮及吳方正等人皆出自門下，使「嘉義陳家班」成為台灣美術升學與人才培育的重要品牌。

教學之外，陳哲50歲重拾創作熱情，1989年台北辦首次個展，退休全心投入藝術創作，作品廣受收藏家青睞獲美術館典藏。他主張藝術應真誠表達自我，不受世俗框架拘束，作品色彩鮮明溫暖、風格自由多變，展現獨特藝術語彙。2017年，嘉市府舉辦「游藝人生—陳哲80回顧展」，完整呈現其超過半世紀創作歷程。陳哲說，「我的藝術生涯就是一場遊戲。」豁達的生觀與不斷創新的創作精神，深深影響後輩藝術工作者。

中華民國油畫學會理事長楊永福表示，陳哲是學會超過30年資深會員，作品結構嚴謹、色彩運用充滿魔幻魅力，在油畫創作領域成就斐然；更重要的是，他畢生投入美術教育，堅持「做人要在畫之先」，培養出無數兼具才華與品德的藝術人才。

楊永福指出，終身成就獎是油畫學會最高榮譽之一，評選標準除藝術成就外，更重視美術教育推廣與理念傳承。過去獲此殊榮者包括陳銀輝、陳景容及林顯宗等藝壇重量級前輩。此次追頒陳哲終身成就獎，正是對其一生奉獻藝術與教育最崇高的肯定。

陳哲的離世，象徵嘉義藝壇一個重要時代的落幕。然而，他留下的教育理念、藝術精神與豐沛創作，將持續透過學生與作品代代傳承，在嘉義「畫都」歷史上留下不可磨滅的重要篇章。

1990年全國資優教師頒獎典禮。圖／王德合提供
1990年全國資優教師頒獎典禮。圖／王德合提供

嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。圖／王德合提供
嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。圖／王德合提供

1989年陳哲首次個展與學生們合影。圖／王德合提供
1989年陳哲首次個展與學生們合影。圖／王德合提供

陳哲自畫像 1958 水彩。圖／王德合提供
陳哲自畫像 1958 水彩。圖／王德合提供

陳哲 1958年攝於師大美術系雕塑教室。圖／王德合提供
陳哲 1958年攝於師大美術系雕塑教室。圖／王德合提供

嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲（左）8日因病辭世，享耆壽90歲，生前與得意門生嘉中退休教務主任、藝術家王德合，師生開心合影。圖／王德合提供
嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲（左）8日因病辭世，享耆壽90歲，生前與得意門生嘉中退休教務主任、藝術家王德合，師生開心合影。圖／王德合提供

嘉義 中華民國 嘉義高中

延伸閱讀

台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量

法國人體彩繪大賽 台南應用科大4組參賽入列全球前十大

邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

文化部與駐德代表處推動 台灣當代舞蹈專題登德

相關新聞

解決家長臨時托育需求 新北設立22處臨托

新北市設立130家公共托育中心，公托量能全國第一，可收托6565名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量達1萬6954名幼兒，家外可收托率達45％。社會局表示，家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托，解決家長托育難題。

張榮發基金會藝術季 長榮交響樂團創意爆場

台灣歌謠遇見義大利歌劇、交響樂，搭配同聲演唱泰雅族傳統古調、再穿插年輕靈魂的Hip Hop街舞表演，新舊元素、東西方融合打造感官盛宴。由莊文貞指揮的長榮交響樂團，攜手偏鄉象鼻國小合唱團、由民眾票選出的兩支街舞團體，昨晚在台北國際會議中心演出，為第五屆張榮發基金會藝術季帶來高潮。

畫都巨擘陳哲辭世享耆壽90歲 獲頒終身成就獎留典範傳世

藝文界痛失重要推手。嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。消息傳出後，藝文界及受教學生紛紛發文追思，哀悼這位對嘉義「畫都」文化發展貢獻深遠重要人物。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。

北市幼兒園畢典唱中共建黨歌？教育局：只有歌名相同、烏龍陳情

北市一所幼兒園遭爆畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委昨稱已請教育部轉台北市教育局了解處理。教育局澄清是烏龍陳情，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。

從一本書開始，走進台東博覽會前的城市想像

七月的臺東，即將迎來一場屬於山海、土地與未來的盛會。2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「SLOW FOR LIFE」為精神，從慢經濟、台東藍、永續城鄉發展到南島文化，邀請旅人放慢腳步，重新感受這片土地的節奏。而在博覽會正式展開前，臺東縣立圖書館也成為民眾認識臺東、預先展開城市探索的第一站。 對許多人來說，圖書館是閱讀的地方；但在臺東，它更像是一座城市的入口。走進臺東縣立圖書館，從明亮開闊的空間、層次分明的閱讀區，到以山嵐與縱谷意象延伸出的建築語彙，都讓人感受到臺東獨有的自然氣息。這裡不只是收藏書籍，也收藏著土地的聲音、生活的記憶，以及人們對未來的想像。 呼應即將登場的台東博覽會，圖書館將以閱讀作為導覽，帶領民眾從書頁出發，理解臺東的文化底蘊與地方魅力。無論是關於南島文化、山海生態、地方產業、永續生活，或是臺東人與土地共生的故事，都能在館內找到延伸閱讀的線索。當博覽會以展覽、科技與體驗打開城市未來，圖書館則以書本、空間與日常陪伴，讓民眾先一步看見臺東的深度。 六月底起，正是規劃暑假旅程的好時候。來到臺東，不妨先走進臺東縣立圖書館，在書架間找到一條通往博覽會的路：讀一本關於

決戰會考／建中、北一女名額縮水 龍年考生遇北市減招

國中會考明年恐陷「殊死戰」。適逢龍年考生登場，預估報考人數大增，但以基北區為例，北市公立高中職卻全面減招，建中、北一女等明星高中招生名額都縮水，高分群同分比序競爭更加激烈，容錯率也更低。如何殺出重圍？隨著素養題比重提高，校長提醒考生，與其恐慌式刷題，備考策略應全面升級，尤其及早建立「三大關鍵能力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。