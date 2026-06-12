專家籲尊重自殺防治專業 勿網路圍觀高雄教師事件

高雄市某國小林姓教師校事會議案近日引發討論。精神醫學及自殺防治專家今天呼籲，應尊重醫療與自殺防治專業，避免透過網路群組片面渲染，造成當事人更大心理壓力，影響復原。

林姓教師因長期涉入校事會議調查，近期身心狀況引發關注，經醫療團隊評估後安排住院，事件也在網路引發討論。林姓教師也多次發文提及醫療過程與感受等。

針對外界質疑衛生局等單位處理方式，高雄市衛生局表示，林姓教師因多次出現負面情緒表達及自殺風險訊號，經通報後由「社會安全網危機介入團隊」介入，並依醫療專業評估提供必要協助。

全國自殺防治中心主任、精神科醫師黃敏偉今天表示，當事人經多家醫院醫師評估後，被列為自殺高風險個案，相關通報及後續介入均屬常規處置，核心目的在於守護生命安全，而非標籤化或懲罰當事人。

黃敏偉指出，自殺防治強調即時介入與風險管理，當個案出現明確自傷風險時，第一線精神科醫師、護理師、心理師與心衛社工須在有限資源與高度壓力下進行危機處置，同時兼顧病人健康、家庭支持與社會安全，相關專業判斷應受到理解與尊重。

黃敏偉也提醒，網路社群若以片面資訊進行集體討論、臆測甚至渲染，可能刺激個案情緒，不利病況穩定及後續復能，呼籲社會尊重醫療與自殺防治專業。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞今天也發文表示，當個人在生命低谷中流露無助與自殺意念時，啟動通報與關懷機制，本質上是「及時伸出的援手」，而非貼上疾病標籤。社會應以包容、接納取代圍觀，給予當事人復原所需空間與尊嚴。

呂淑貞說，當事人在急性期與後續休養階段，最需要的是不受干擾的環境；若網路持續以片面訊息進行公審與揣測，可能加重心理負擔，甚至形成更深層精神危機。她呼籲民眾落實「不轉傳、不評論、不涉入」，共同建立友善支持環境。（編輯：張銘坤）1150612

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