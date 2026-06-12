北市幼兒園畢典唱中共建黨歌？教育局：只有歌名相同、烏龍陳情

北市一所幼兒園遭爆畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委昨稱已請教育部轉台北市教育局了解處理。教育局澄清是烏龍陳情，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。

沈伯洋今出席「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會，被問及幼園練唱歌疑似中共歌曲，他說，這件事情已經一陣子，相信第一線教師有時只是上網找流行歌曲加以使用，不一定每個人都知道細節。

他認為，政府應該有責任，教育局可事先告知有哪些風險、目前可能的規範是什麼，讓大家在第一線有標準可遵循。

教育局澄清，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實並回覆陳情人，本案是「烏龍陳情」，所謂「台北市公立幼兒園教唱畢業兒歌，是『中共建黨百年紀念歌』」不是事實。

教育局說明，幼兒園實際選用畢業歌曲與陳情內容所指稱的歌曲僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同，相關指控與事實「明顯不符」。

教育局呼籲，公共事務討論應建立在事實基礎上，以免以訛傳訛、誤導大眾視聽。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會。記者黃義書／攝影