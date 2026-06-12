北市幼兒園畢典唱中共建黨歌？教育局：只有歌名相同、烏龍陳情

北市一所幼兒園遭爆畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委昨稱已請教育部轉台北市教育局了解處理。教育局澄清是烏龍陳情，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。
沈伯洋今出席「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會，被問及幼園練唱歌疑似中共歌曲，他說，這件事情已經一陣子，相信第一線教師有時只是上網找流行歌曲加以使用，不一定每個人都知道細節。
他認為，政府應該有責任，教育局可事先告知有哪些風險、目前可能的規範是什麼，讓大家在第一線有標準可遵循。
教育局澄清，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實並回覆陳情人，本案是「烏龍陳情」，所謂「台北市公立幼兒園教唱畢業兒歌，是『中共建黨百年紀念歌』」不是事實。
教育局說明，幼兒園實際選用畢業歌曲與陳情內容所指稱的歌曲僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同，相關指控與事實「明顯不符」。
教育局呼籲，公共事務討論應建立在事實基礎上，以免以訛傳訛、誤導大眾視聽。
新北市設立130家公共托育中心，公托量能全國第一，可收托6565名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量達1萬6954名幼兒，家外可收托率達45％。社會局表示，家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托，解決家長托育難題。
藝文界痛失重要推手。嘉義知名藝術家、美術教育家陳哲8日因病辭世，享耆壽90歲。消息傳出後，藝文界及受教學生紛紛發文追思，哀悼這位對嘉義「畫都」文化發展貢獻深遠重要人物。適逢中華民國油畫學會創會50周年，油畫學會決定追頒「終身成就獎」，表彰其一生對油畫創作與美術教育卓越貢獻。
北市一所幼兒園遭爆畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委昨稱已請教育部轉台北市教育局了解處理。教育局澄清是烏龍陳情，5月接獲國教署轉知陳情後，即依程序釐清事實，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。
七月的臺東，即將迎來一場屬於山海、土地與未來的盛會。2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「SLOW FOR LIFE」為精神，從慢經濟、台東藍、永續城鄉發展到南島文化，邀請旅人放慢腳步，重新感受這片土地的節奏。而在博覽會正式展開前，臺東縣立圖書館也成為民眾認識臺東、預先展開城市探索的第一站。
對許多人來說，圖書館是閱讀的地方；但在臺東，它更像是一座城市的入口。走進臺東縣立圖書館，從明亮開闊的空間、層次分明的閱讀區，到以山嵐與縱谷意象延伸出的建築語彙，都讓人感受到臺東獨有的自然氣息。這裡不只是收藏書籍，也收藏著土地的聲音、生活的記憶，以及人們對未來的想像。
呼應即將登場的台東博覽會，圖書館將以閱讀作為導覽，帶領民眾從書頁出發，理解臺東的文化底蘊與地方魅力。無論是關於南島文化、山海生態、地方產業、永續生活，或是臺東人與土地共生的故事，都能在館內找到延伸閱讀的線索。當博覽會以展覽、科技與體驗打開城市未來，圖書館則以書本、空間與日常陪伴，讓民眾先一步看見臺東的深度。
六月底起，正是規劃暑假旅程的好時候。來到臺東，不妨先走進臺東縣立圖書館，在書架間找到一條通往博覽會的路：讀一本關於
國中會考明年恐陷「殊死戰」。適逢龍年考生登場，預估報考人數大增，但以基北區為例，北市公立高中職卻全面減招，建中、北一女等明星高中招生名額都縮水，高分群同分比序競爭更加激烈，容錯率也更低。如何殺出重圍？隨著素養題比重提高，校長提醒考生，與其恐慌式刷題，備考策略應全面升級，尤其及早建立「三大關鍵能力」。
韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會昨天審查「高級中等教育法」等修正草案時，多位立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題；教育部次長朱俊彰表示，將與地方政府及各單位研議可行方案。
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