解決家長臨時托育需求 新北設立22處臨托

新北市設立130家公共托育中心，公托量能全國第一，可收托6565名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量達1萬6954名幼兒，家外可收托率達45％。社會局表示，家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托，解決家長托育難題。

社會局表示，新北公私立托嬰中心的收托率已達45％，已超越OECD（經濟合作暨發展組織）38％，而新北市全市63家公托中心附設親子館內設有17個定點臨托，公托中心有3個臨托，另2個臨托設在社區內，全市共有22個定點臨托，可提供有臨托需求的家長就近接送。

位於新店柴埕公托中心親子館內設有定點臨托，由文山區居家托育服務中心提供服務。有位媽媽家住外島，因工作關係必須到新店康橋國際學校參加會議，由於帶著小孩無人照顧，得知柴埕有定點臨托，於是將幼兒托付給柴埕照顧。

另外，永和中興親子館定點臨托，委由永和區居家托育服務中心負責。有位二寶媽因要到醫院做身體健康追蹤，大寶因為已上幼兒園，但小寶臨時無人照料，幸好有中興臨托及時接住，讓媽媽可以安心地去醫院檢查。

三重居家托育服務中心則借用三重社福中心空間做為定點臨托，有位來自印度的家長申請，托育人員原本擔心因語言溝通問題無法媒合，所幸透過中心督導以英語協助線上申請作業，家長對托育人員貼心照顧表示感謝。

社會局長李美珍表示，新北市為推動多元友善托育服務，從112年5月首度在淡水捷運線的淡水站附近設立第1處定點臨托，113年增設至11處服務110人次；114年持續增設，共服務1246人次；115年增設到22處，截至5月已服務774人次，顯見定點臨托受家長信賴與喜愛。

除了定點臨托，李美珍說，有臨托需求的家長多會找鄰近熟悉的居家保母，因此新北市13家居家托育服務中心會協助媒合，目前有超過500名居家托育人員也會提供臨托服務。

家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托。圖／新北社會局提供