快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

解決家長臨時托育需求 新北設立22處臨托

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托。圖／新北社會局提供
家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托。圖／新北社會局提供

新北市設立130家公共托育中心，公托量能全國第一，可收托6565名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量達1萬6954名幼兒，家外可收托率達45％。社會局表示，家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托，解決家長托育難題。

社會局表示，新北公私立托嬰中心的收托率已達45％，已超越OECD（經濟合作暨發展組織）38％，而新北市全市63家公托中心附設親子館內設有17個定點臨托，公托中心有3個臨托，另2個臨托設在社區內，全市共有22個定點臨托，可提供有臨托需求的家長就近接送。

位於新店柴埕公托中心親子館內設有定點臨托，由文山區居家托育服務中心提供服務。有位媽媽家住外島，因工作關係必須到新店康橋國際學校參加會議，由於帶著小孩無人照顧，得知柴埕有定點臨托，於是將幼兒托付給柴埕照顧。

另外，永和中興親子館定點臨托，委由永和區居家托育服務中心負責。有位二寶媽因要到醫院做身體健康追蹤，大寶因為已上幼兒園，但小寶臨時無人照料，幸好有中興臨托及時接住，讓媽媽可以安心地去醫院檢查。

三重居家托育服務中心則借用三重社福中心空間做為定點臨托，有位來自印度的家長申請，托育人員原本擔心因語言溝通問題無法媒合，所幸透過中心督導以英語協助線上申請作業，家長對托育人員貼心照顧表示感謝。

社會局長李美珍表示，新北市為推動多元友善托育服務，從112年5月首度在淡水捷運線的淡水站附近設立第1處定點臨托，113年增設至11處服務110人次；114年持續增設，共服務1246人次；115年增設到22處，截至5月已服務774人次，顯見定點臨托受家長信賴與喜愛。

除了定點臨托，李美珍說，有臨托需求的家長多會找鄰近熟悉的居家保母，因此新北市13家居家托育服務中心會協助媒合，目前有超過500名居家托育人員也會提供臨托服務。

家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托。圖／新北社會局提供
家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托。圖／新北社會局提供

托育 新北 托嬰

延伸閱讀

非法托育亂象 外傭政策恐助長地下托嬰

非法托育恐有漏洞 托幼團體盼加強管制

新北6月18日啟動志願選填輔導 在地就學最高30萬元獎學金

北市支持教師祭3措施 行政加人發激勵獎金擴大諮商

相關新聞

解決家長臨時托育需求 新北設立22處臨托

新北市設立130家公共托育中心，公托量能全國第一，可收托6565名幼兒，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量達1萬6954名幼兒，家外可收托率達45％。社會局表示，家長如因工作或保母請假有臨托需求，新北全市有22個定點臨托，提供年滿6個月至6歲學齡前臨托，解決家長托育難題。

從一本書開始，走進台東博覽會前的城市想像

七月的臺東，即將迎來一場屬於山海、土地與未來的盛會。2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「SLOW FOR LIFE」為精神，從慢經濟、台東藍、永續城鄉發展到南島文化，邀請旅人放慢腳步，重新感受這片土地的節奏。而在博覽會正式展開前，臺東縣立圖書館也成為民眾認識臺東、預先展開城市探索的第一站。 對許多人來說，圖書館是閱讀的地方；但在臺東，它更像是一座城市的入口。走進臺東縣立圖書館，從明亮開闊的空間、層次分明的閱讀區，到以山嵐與縱谷意象延伸出的建築語彙，都讓人感受到臺東獨有的自然氣息。這裡不只是收藏書籍，也收藏著土地的聲音、生活的記憶，以及人們對未來的想像。 呼應即將登場的台東博覽會，圖書館將以閱讀作為導覽，帶領民眾從書頁出發，理解臺東的文化底蘊與地方魅力。無論是關於南島文化、山海生態、地方產業、永續生活，或是臺東人與土地共生的故事，都能在館內找到延伸閱讀的線索。當博覽會以展覽、科技與體驗打開城市未來，圖書館則以書本、空間與日常陪伴，讓民眾先一步看見臺東的深度。 六月底起，正是規劃暑假旅程的好時候。來到臺東，不妨先走進臺東縣立圖書館，在書架間找到一條通往博覽會的路：讀一本關於

決戰會考／建中、北一女名額縮水 龍年考生遇北市減招

國中會考明年恐陷「殊死戰」。適逢龍年考生登場，預估報考人數大增，但以基北區為例，北市公立高中職卻全面減招，建中、北一女等明星高中招生名額都縮水，高分群同分比序競爭更加激烈，容錯率也更低。如何殺出重圍？隨著素養題比重提高，校長提醒考生，與其恐慌式刷題，備考策略應全面升級，尤其及早建立「三大關鍵能力」。

韓劇「鐵拳教育」掀熱議…立委關切教師遭濫訴 籲訂職安指引

韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會昨天審查「高級中等教育法」等修正草案時，多位立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題；教育部次長朱俊彰表示，將與地方政府及各單位研議可行方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。