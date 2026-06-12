公幼99%完成師生比調整 準公幼未達標恐解約
教育部於民國112年起，逐步將幼兒園師生比由1比15調整為1比12，優化教學品質。目前99%公幼、非營利幼兒園已達標，準公幼則須於115學年度達成，未達標恐面臨解約。
行政院會於112年3月通過教育部報告的「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規劃」，以3個學年為期程，透過各項策略，將幼兒園師生比逐步調整為1比12。
教育部今天回應中央社指出，優先推動的公共化幼兒園（公幼、非營利），在114學年度達成率已達99%。僅有少數縣市因「區域家長托育需求尚需調整」，還沒達到1比12。國民及學前教育署已督導縣市建立管理機制，逐園盤點幼生直升情形，確保幼兒就學穩定及教保服務品質。
準公共幼兒園（與政府簽約、接受補助的私幼）則是採分階段推動，113學年度為整備期、114學年度啟動調整，預計於115學年度達成師生比1比12的目標。
教育部目前統計，114學年度已有超過5成的準公幼達標。依規定115學年度都應達成1比12，否則將被地方政府記錄違規、限期改善，如果還是沒達標，將作為當期解除契約及下一期程續約的參據。
一般私立幼兒園則是採補助方式，由教育部於113學年度起協助改善設施設備、空間規劃及行政調整。114學年度起，私幼可依營運與招生狀況，響應調整師生比政策，國教署將持續追蹤。
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