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教師資格考試14日登場 逾1萬人報考

中央社／ 台北12日電
115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試本月14日登場，共有1萬426人報考。聯合報系資料照片
115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試本月14日登場，共有1萬426人報考。聯合報系資料照片

115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試本月14日登場，共有1萬426人報考，較去年（1萬464人）略減。教育部提醒各界集會、慶典等活動避開考場，避免影響應考人權益。

在台灣想當上正式教師，必須先修完大學的教育學程，通過教師資格考試，隨後再展開半年的實習，成績及格才能拿到教師證書。之後還須參加教師甄試（教甄），才能取得正式教職。

今年度的教師資格考試，預計於14日舉行。教育部今天發布新聞稿指出，共有1萬426人將於11縣市、15個考場應試，其中有39人將使用特殊試場，依個別需求提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間等服務。

教育部提醒，考試當天請應考人依規定攜帶准考證、身分證明文件、藍或黑色墨水的筆、黑色2B軟芯鉛筆及橡皮擦等考試文具用品。答案卷樣式及作答注意事項已公告於網站，非選擇題須由左而右、由上而下橫式書寫。

考量近來天氣較不穩定，教育部提醒應考人攜帶雨具、從寬預估路程時間並提早出門。考試當天為週日，要留意周邊交通狀況，離島地區應考人應提早赴台，避免飛機航班影響。

教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達到標準即為通過，去年（114年度）通過率為54.04%，其中應屆畢業生通過率為79.49%。

教育部

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