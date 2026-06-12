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茶改場成功輔導首批碳標籤產品 創台灣茶綠色商機

中央社／ 台北12日電

農業部茶及飲料作物改良場已成功輔導茶農與茶廠，完成首批茶產品取得碳標籤，將提升國際競爭力，開創台灣茶葉綠色商機。

農業部今天發布新聞稿指出，因應全球淨零排放及農業永續發展，茶改場已成功輔導第7屆百大青農李冠毅，與台灣農林日月老茶廠，完成首批茶葉產品碳足跡盤查並順利取得碳標籤。

農業部說，這些取得碳足跡標籤的台灣優質茶，將是建立低碳生產體系重要里程碑，帶動台灣茶產業邁向淨零轉型及全面提升國際競爭力。

茶改場場長蘇宗振表示，碳足跡標籤制度為串聯生產端與消費端的重要橋梁，透過揭露產品生命週期碳排放資訊，不僅可引導農民優化栽培與製程管理，更能提升消費者對綠色產品的辨識度，進一步促進綠色消費行為。

蘇宗振說，配合政府推動碳標籤納入綠色採購政策，未來具碳標籤的茶葉產品將具備更高市場競爭優勢，開創低碳農產品新商機，茶改場也將持續串聯產銷體系，結合通路與品牌行銷，強化「低碳茶」形象，打造具國際競爭力的綠色供應鏈。

茶葉生產過程涵蓋栽培管理、採收、製茶、包裝及運輸等多個階段，導致碳排放來源顯得複雜，為協助業者順利導入碳足跡制度，茶改場提供「一站式輔導服務」，從最基礎的盤查邊界設定、數據蒐集、排放係數應用及文件撰寫等，大幅降低申請門檻與成本負擔。

茶改場也透過實地示範與教育訓練，輔導茶農優化施肥管理、節能製程與資材使用效率，從源頭減少碳排放，建立具可操作性與可複製性的低碳生產模式，更可擴散至各主要茶區。

碳足跡 李冠毅 茶葉

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