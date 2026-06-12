國際扶輪年會13日登場 諾獎得主馬拉拉主題演講
國際扶輪每年在不同城市舉行年會，2026國際扶輪年會將於13日起於台北登場，除有數百項創新人道專案展覽將正式揭幕，也邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽進行演講。
2026國際扶輪年會13日至17日在台北登場，屆時將有來自全球140多個國家、逾3萬7000名扶輪社員及與會者齊聚台北南港展覽館及台北大巨蛋。
國際扶輪每年在不同城市舉行年會，這次為1994年台北首度主辦以來，再次承辦這項國際盛事，主辦單位表示，與會者將進行意見交流，並聆聽專家針對如何應對社區面對的挑戰，以及促進全球健康、和平與經濟穩定所提出的專業見解。
根據活動安排，13日「友誼之家」開幕式活動在台北南港展覽館登場，將有數百項創新的人道專案展覽正式揭幕，而14日上午及下午將有主題為「播種和平，培育希望」的全體會議，開場來自200個國家及區域的國旗進場揭開序幕，展現扶輪遍布世界、服務社區的影響力。
這次年會活動也安排重量級主題講者進行演講，其中16日在台北大巨蛋，2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）等人進行「凝聚社區與人心」主題演講。
而17日也有第7屆美國青年桂冠詩人莎樂美．阿葛巴洛吉（Salome Agbaroji）等人在台北大巨蛋進行「為未來播種」主題演講。
主辦單位也指出，在年會召開前夕，扶輪的蹤影將遍及台北各地，至17日前約有7000輛行駛於台北地區的台灣大車隊計程車，車內將播放展現扶輪社在地行動及全球影響力的形象影片。
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