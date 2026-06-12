畢業季海外進修必看！2026十大熱門遊學國家榜單出爐

半工半讀正夯 出發實現第二人生！

隨著各大專院校畢業典禮陸續登場，又有一群社會新鮮人即將邁入人生的下一階段。在這個充滿抉擇的關鍵時刻，除了直接投入職場、爆肝考研，越來越多的畢業生與小資上班族選擇按下人生暫停鍵，將目光投向海外，用一場兼顧語言能力、跨文化社交與自主獨立的「出國遊學」，作為送給自己最棒的成年禮與自我投資。然而，面對全球形形色色的進修環境，該如何選擇最適合自己的圓夢起點？2024年《網路溫度計DailyView》曾調查「台灣人十大最熱門遊學、留學國家」，當時由日本、美國及英國穩坐冠亞季軍，展現經典不敗的統治力。

但隨著遊學族群結構改變、小資預算與半工半讀的需求興起，各國的討論熱度正迎來一場驚人的大洗牌！《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，近一年內（2025/6/4～2026/6/3）備受網友關注的「十大熱門遊學國家」。這次不僅有傳統美英歐強國面臨前所未有的黑馬逆襲，更有主打極致性價比的亞洲國家以驚人聲量強勢暴衝！現在，一起揭曉最新的國際進修攻略！

No.10 西班牙

示意圖／pexels

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網路聲量：1,788筆

想用親民預算闖蕩歐洲，西班牙絕對是近年全台熱議的西語遊學聖地！更吸引人的是，當地整體物價比英法便宜不少，讓學生能用超高CP值的親民預算，享受高第建築與特色美食。不管是鍾情大都市機能的首都馬德里、熱愛地中海藝術海灘的巴塞隆納，還是物價更親民的瓦倫西亞，甚至是充滿歷史古樸風情的避冬勝地馬拉加，風格迥異的城市魅力都讓課後生活精彩萬分。

近年西班牙憑藉「低物價、高品質」的遊學體驗在社群上聲量穩定爬升，許多過來人紛紛在社群上大推：「推一個Sevilla hablas語言學校，一個月1128歐，上課加住宿根本超級划算」、「我在瓦倫的Understand Valencia上課，上課氣氛超好」、「我在瓦倫西亞，西班牙第三大城，比馬德里跟巴塞的消費都便宜」、「之前是在EF Málaga，雖然價格不是最便宜的，但我個人非常喜歡那一區」、「消費低的話，建議往南部安達魯西亞喔」。

No.9 泰國

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網路聲量：1,971筆

近年泰國迅速崛起，成為亞洲最火熱的「雙軌語言」遊學新興聖地！這裡最吸引人的莫過於極低的生活成本，學生能用親民預算租到附帶泳池與健身房的高級公寓，還能直接申請長達數月至一年的教育簽證（ED Visa）免去頻繁出境的麻煩。更令人驚豔的是，當地的語言學校多聘用來自英美加、具備國際認證的外籍師資，讓人在濃厚的東方文化與豐富的社交活動中，同時體驗英語與泰語雙修的國際化環境。

在泰國遊學，最令人嚮往的就是「邊學邊玩」的生活節奏。早上上完課，下午就能去古蹟寺廟參觀、品嚐道地小吃，或是選修泰式料理、泰拳與按摩等傳統技藝；近年甚至有許多父母流行帶著小孩一起參加遊學團，實踐「孩子上課、家長暢玩」的度假新模式，在網路上引發討論。這種將技藝、文化與度假深度融合的遊學體驗，讓不少網友在社群上強力推崇：「在25歲的時候來泰國學泰文，完全不後悔」、「去泰國學泰文也能順便把英文練好，因為同學幾乎都是外國人」、「學費便宜，但三個月只能學完聽／說破冰船等級」、「想邊學習邊玩的話，我推薦泰國」。

No.8 愛爾蘭

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網路聲量：3,602筆

「翡翠島國」愛爾蘭最著名的就是無年齡上限、全年皆可免簽出發的「25+8打工遊學」政策，只要報名25週長期英語課程，就能合法停留整整8個月，期間每週可打工20小時，暑假與聖誕旺季更可全職工作40小時。更誘人的是，自2026年1月起，當地的法定最低時薪已調升至€14.15（約台幣500至520元），高居歐盟第二！只要下課後勤奮半工半讀，完全有機會靠自己打平在地的生活費與房租，週末還能搭乘廉航隨時開啟歐洲各國的微旅行。

不過，這項福利政策可不是讓人來單純混日子的，愛爾蘭政府有著嚴格的要求：課程出席率必須達到85％以上，且離境前強制參加國際英語檢定，以確保學生們真的有提升了語言能力。不少網友們也分享實際經歷：「目前是在愛爾蘭唸Erin，CP值非常高，推薦大家來」、「愛爾蘭對學習英文是很好的環境」、「來之前就聽說愛爾蘭工作很難找，親身體驗後只能說真的超級難」、「來愛爾蘭前一直覺得會不會天氣很爛，但實際上比較起來感覺台北天氣更爛」、「都柏林真的很多語校都超貴」。

No.7 韓國

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網路聲量：4,756筆

深受K-Pop、美妝與韓劇流行文化影響，韓國是許多追星族與影視愛好者的遊學絕對首選！這裡主打獨特的「大學語學堂」體制，學生能直接進入延世大學、梨花女子大學等名校附設的國際教育院，與當地大學生共享校園生活。由於語學堂採取10週學期制，加上台灣人享有免簽入境90天的便利性，買張機票就能無痛開啟一個學期的短期體驗。也正因為韓國有非常多學校提供語學堂課程，網路上經常有人詢問哪一個大學的語學堂更好、更適合自己，進而帶動社群上火熱的選校討論：「我推薦延世大學，雖然價格上不便宜，但比較嚴格的要求繳交作業，對於基礎的建立很有幫助」、「弘大的聽說讀寫比重滿平均的，認真唸書的話可以學到很多」、「我是去梨花女子大學，課本有繁體中文台灣版本嗚嗚很感動」、「推漢陽大學（安山校區），總費用10萬內，住宿因為在安山所以比較遠～但也便宜」、「推仁荷大學，因為幾乎不會有講中文的機會」。

不過，想要一邊讀書一邊打工的小資族必須特別注意，韓國政府對留學生打工的限制極其嚴苛。持有長期留學簽證（D-4）者，前6個月禁止打工，私自開工被抓到會被強制遣返；即使滿半年，還必須通過TOPIK 2級檢定，每週才享有20小時的工時限制。此外，語學堂的出勤率若低於80％，下學期極可能會被拒絕延簽，在規劃出發前務必做好預算與出勤的心理準備。

No.6 美國

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網路聲量：8,167筆

作為全球學校選擇最多元的頂級英語遊學聖地，美國最讓留學生嚮往的，正是那份其他國家難以取代的多樣性。這裡不僅是文化大熔爐，更是實際走訪好萊塢、紐約時報廣場等美劇經典場景的圓夢之旅。美國遊學除了傳統私立語言學校外，最熱門的就是進入哥倫比亞大學、加州大學等頂尖名校附設的語言中心，讓學生能與全美學子共享圖書館與校園資源，提早體驗世界百大名校的學術氛圍。更迷人的是，美國東西岸截然不同的極端生活風格，無論是東岸濃厚學術氣息的快節奏都會，還是西岸充滿陽光、海灘與矽谷創新的自由氛圍，都能讓台灣學生在熟悉的美式發音環境中，快速拓展世界觀與國際眼界。

不過，美國政府極度重視「簽證目的純粹性」，法規限制也最為強硬。不論就讀時間多長，持學生簽證（F-1）的遊學生一律禁止在校外合法打工，頂多只有極少數校內工時機會，因此出發前的預算務必準備充裕。此外，近年在規劃報名時也要多加留意，社群上曾有網友遭遇遊學團臨時取消、退款遲遲未收到的消費糾紛，慎選代辦機構才不會讓夢幻旅程變調。許多過來人回想起這段海外歷程，依舊滿滿感動：「如果讓我重新選擇，我還是會選擇來美國，讓我看到這個世界有多大，世界觀、價值觀、眼界，確實都不一樣」、「去美國遊學的那一個月真的好夢幻」、「洛杉磯很多華人容易交到朋友，當地人也很友善又熱情」、「在LA的日子超級瘋狂，好多第一次體驗」。

No.5 英國

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網路聲量：9,932筆

相較於美國繁瑣的簽證面試，英國對台灣學生最大的優勢在於高便利性的免簽證規範，持有台灣護照就能以觀光留學身分免簽居留英國高達6個月，在半年內自由選擇認證語言學校，完全不需事先辦簽。除了能與歐洲同學小班制交流，英國的優勢也在於其地理位置，下課後搭乘歐洲之星或廉航，短短1到2個小時、幾十英鎊就能在週末快閃巴黎、義大利或西班牙，非常適合想邊讀書邊玩遍歐洲的學習者。

不過，想要半工半讀的人必須提早打消念頭。持短期免簽或短期學生簽證的遊學生，一律禁止在當地打工、實習或進行任何勞務換宿，出發前必須準備充裕的資金。雖然少了邊賺邊玩的機會，但也正因為這份「純粹學習」的環境，讓人在這座歷史底蘊深厚的國家裡，更能專注於享受生活與深度充電，許多親身體驗過的學生與家長都留下了極高評價：「孩子參加暑假的倫敦遊學團後，開始會主動規劃自己的大學方向並跟我們分享」、「邊深度旅遊邊學習也沒壓力，尤其出社會後久違再當學生好幸福」、「在這個處處瀰漫著書香文藝氣息的劍橋上課，就算早起沒睡飽也不會耍懶，每天都非常甘願」。

No.4 加拿大

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網路聲量：11,164筆

擁有不輸美英的頂級教學品質，學費與生活費卻親民許多的加拿大，是近年全球公認高性價比、安全穩定的遊學首選！除了單純學英文，加拿大還擁有獨樹一格的「Co-op專業打工遊學」制度，透過就讀私立職業學院的專業課程，搭配一比一的企業有薪實習，讓學生能在實習期間全職工作，並用基本時薪（約CAD$15～20）賺取每月台幣3至5萬元的收入。這種結合「學習與有薪工作」的系統化模式，不僅比純粹的打工度假更穩定，還能無縫接軌落磯山脈滑雪、賞楓等頂級大自然活動，成為許多人累積海外職場經驗的熱門方案。

由於當地的教學風氣高度強調互動與實踐，許多過來人都認為這是一場生活式的學習體驗：「加拿大比較適合有基本溝通英文能力的人，因為課堂上跟同學的互動比較多，下課後也容易一起去咖啡廳或體驗戶外活動」、「當初到加拿大的時候英文不是很好，但在這邊我真的英文進步很多。課堂雖然很紮實，但最主要努力也得看你自己」、「VanWest學校課後活動蠻多元的！有探店解鎖美食、尋寶遊戲、保齡球、腳踏車等等，可以課後認識不同班級的朋友一起玩很讚」、「去溫哥華一定要夏天去！天氣好，日照時長，校內活動又多」。

No.3 澳洲

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網路聲量：11,885筆

澳洲長年穩居台灣人的遊學熱門首選，在2024年高居榜單第四名後，今年更一路爬升至前三強！這股居高不下的熱潮，核心在於澳洲不需就讀專業學位，即使是純讀語言學校，在學期間依舊享有每週48小時的合法兼職打工額度；且這項政策完全沒有年齡上限，對於超過30歲、無法再申請打工度假的上班族來說，是邊充電邊賺取生活費的完美管道。除了語言課程，許多學校更順勢開設咖啡師培訓與飯店實習等實用課程，非常適合想同時兼顧海外工作履歷與大自然生活的學習者。

由於當地環境對國際學生非常包容友善，生活步調悠閒，許多過來人都非常慶幸當初的選擇，在社群上強力大推：「讀語言學校是我在澳洲做過最棒的決定！兩個月直接讓我英文口說能力大躍進」、「語言學校都會進行程度分級，上課會慢慢帶你開口，不用怕跟不上」、「澳洲的環境友善，第一次出國遊學去那裡比較安心」。

No.2 日本

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網路聲量：22,287筆

日本一直是台灣人心中最親切、也最放心的亞洲遊學聖地，擁有治安極佳、飲食相近與飛行時間僅需數小時的絕對地理優勢，在2024年更曾奪下榜單冠軍！相較於歐美，日本遊學不僅成本親民，台灣人更享有90天免簽證待遇，隨時都能實現一場說走就走的短期海外生活。此外，這裡在動漫、設計、料理與IT等技職領域更以多元專精聞名，各大語校也多採半天制教學，讓學生能留下一半的自由時間。如果選擇半年以上的長期留學，還能合法申請「資格外活動許可」半工半讀，每週可打工28小時。

這種高彈性的生活適應力，讓日本遊學不只是年輕人的專屬，在社群上更吸引了各年齡層、甚至熟齡族的熱烈討論與推薦：「今年60歲，這週剛到京都語言學校學日文」、「建議找半天制的語校，全天制的整天會被綁住，半天制的有一半自己的時間，可以去打工或是體驗當地文化」、「我之前是去Jet日本語学校，學校裡一律禁止講日文以外的語言，所以會話會進步滿多的」、「如果計較地點且喜歡鄉村氛圍的話，推薦宮崎縣」。

No.1 菲律賓

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網路聲量：27,858筆

在2024年僅位列榜單第五名的菲律賓，這次直接以黑馬之姿暴衝、強勢奪下冠軍寶座！憑藉歐美難以比擬的「一對一密集授課」與「超高性價比」，這裡可說是徹底顛覆傳統遊學模式，主打每天高達4到8小時的外師一對一教學，強力糾正個人弱點；校園則採包食宿與洗衣打掃的全包式管理，並提供高壓管制的「斯巴達」或兼顧休閒的「半斯巴達」模式。每月總開銷僅需台幣4.5萬至6.5萬元，花費只需歐美的三分之一，不僅吸引大批想短期衝刺雅思、多益的學生與上班族，近年更在社群上掀起「親子遊學」的報名熱潮。

不過，菲律賓法規對海外學生採取「絕對禁止打工」的鐵律，無論就讀時間多長，一律不允許從事任何有薪、無薪或勞務換宿工作。即便沒有打工補貼，這場密集且全包式的英文特訓，依舊成為近年網路聲量最高的圓夢跳板，讓無數過來人回味無窮：「老實說，我真的很後悔沒有早點來。如果能重來，我大概每年寒暑假都會想再回宿霧遊學一次」、「雖然疫情後學費漲價不少，但差不多的花費我寧可選擇較多一對一的菲律賓」、「菲律賓很適合有目標有英文底子，想要短期衝刺的人去做選擇」、「遊學我不一定有學到什麼很厲害的文法和單字，但我認為自己真正獲得的是勇氣與自信」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月4日至2026年6月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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