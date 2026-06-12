韓劇「鐵拳教育」掀熱議…立委關切教師遭濫訴 籲訂職安指引
韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會昨天審查「高級中等教育法」等修正草案時，多位立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題；教育部次長朱俊彰表示，將與地方政府及各單位研議可行方案。
教育部長鄭英耀昨日出席第一屆新型專班畢業留台就業典禮，會前接受媒體聯訪時表示，去年一到四月間，投訴案件達四四八件，進入校事會議調查三六六件，占投訴案件百分之八十二；新制取消匿名投訴、導入案件分流等機制，和去年同期相比投訴案為二○二件，進入校事會議調查四十五件，占投訴案件百分之廿二，案量明顯下降。
日前高雄某明星國小老師墜樓不幸事故，引爆學生霸凌老師亂象；近日又傳出一名國小教師疑似不堪遭檢舉、接受校事會議調查，竟發文問校舍樓高，被市府大陣仗「強勸」住院，再度掀起外界對教師職場壓力的關注。
立委柯志恩針對校園霸凌及校事會議問題，建議研議制定教師身心健康與權益保障專法；訂定教師職業安全指引，防範惡意濫訴及騷擾；評估引進教師離線權，建立嚴重脫序學生安置機制並強化親職責任，以及成立第三方校園衝突仲裁委員會，提升案件處理公信力。
立委陳培瑜則說，部分家長在數位世代教養上缺乏支持，壓力可能轉嫁至教師，呼籲教育部加強家庭教育資源，而非將責任集中於教師。若修法時程較長，建議教育部優先研議訂定教師職業安全指引，提供面對職場霸凌、不法侵害或心理壓力時的明確依據。
教育部次長朱俊彰表示，教育部將持續與地方政府及相關單位研議可行方案。教師管教權方面，教育部也將由學生事務及特殊教育司與國教署共同檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」相關規定，在維護學生受教權與保障教師合理管教權之間取得平衡，預計一個月內提出檢討結果。
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。