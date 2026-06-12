韓劇「鐵拳教育」掀熱議…立委關切教師遭濫訴 籲訂職安指引

韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會昨天審查「高級中等教育法」等修正草案時，多位立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題；教育部次長朱俊彰表示，將與地方政府及各單位研議可行方案。

教育部長鄭英耀昨日出席第一屆新型專班畢業留台就業典禮，會前接受媒體聯訪時表示，去年一到四月間，投訴案件達四四八件，進入校事會議調查三六六件，占投訴案件百分之八十二；新制取消匿名投訴、導入案件分流等機制，和去年同期相比投訴案為二○二件，進入校事會議調查四十五件，占投訴案件百分之廿二，案量明顯下降。

日前高雄某明星國小老師墜樓不幸事故，引爆學生霸凌老師亂象；近日又傳出一名國小教師疑似不堪遭檢舉、接受校事會議調查，竟發文問校舍樓高，被市府大陣仗「強勸」住院，再度掀起外界對教師職場壓力的關注。

立委柯志恩針對校園霸凌及校事會議問題，建議研議制定教師身心健康與權益保障專法；訂定教師職業安全指引，防範惡意濫訴及騷擾；評估引進教師離線權，建立嚴重脫序學生安置機制並強化親職責任，以及成立第三方校園衝突仲裁委員會，提升案件處理公信力。

立委陳培瑜則說，部分家長在數位世代教養上缺乏支持，壓力可能轉嫁至教師，呼籲教育部加強家庭教育資源，而非將責任集中於教師。若修法時程較長，建議教育部優先研議訂定教師職業安全指引，提供面對職場霸凌、不法侵害或心理壓力時的明確依據。

教育部次長朱俊彰表示，教育部將持續與地方政府及相關單位研議可行方案。教師管教權方面，教育部也將由學生事務及特殊教育司與國教署共同檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」相關規定，在維護學生受教權與保障教師合理管教權之間取得平衡，預計一個月內提出檢討結果。