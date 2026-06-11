文化部與駐德代表處推動 台灣當代舞蹈專題登德

在文化部及駐德國代表處文化組支持下，「Taiwan Moves」台灣當代舞蹈專題將於6月至11月在德國德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心登場，盼展現台灣當代舞蹈創作的多元面貌與文化活力。

文化部今天發布新聞資料表示，今年「台灣當代舞蹈專題」邀集包括蒂摩爾古薪舞集、雲門舞集、壞鞋子舞蹈劇場及旅德編舞家羅芳芸等台灣團隊與藝術家參與，透過專場演出、觀眾互動及台德舞蹈交流等形式，向德國及歐洲觀眾展現台灣當代舞蹈創作的多元面貌與文化活力。

「Taiwan Moves」專題首波節目將於6月12日至15日展開，蒂摩爾古薪舞集將演出「排彎動物園（X aiwanUtopia）」及城市行走計畫「路之行走」；旅德編舞家羅芳芸將推出親子舞蹈作品「當我和你一樣大時」，呈現1980至1990年代台灣社會變遷與世代記憶。

赫勒勞中心並同步規劃台灣市集及文化體驗活動，透過舞蹈、音樂、美食與手作工作坊等形式，讓德國民眾從不同面向認識台灣文化。

8月底至9月初則有雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍代表作「十三聲」，「十三聲」以台北艋舺文化與傳奇人物為靈感，融合街頭文化、廟會聲響與當代舞蹈語彙，呈現台灣城市風景；壞鞋子舞蹈劇場「島嶼恍惚」結合舞蹈與現場音樂，從海洋、遷徙與記憶出發，探討台灣作為海洋島嶼的歷史與文化經驗。

台灣團隊在德國期間除演出節目外，赫勒勞中心同步規劃青年觀眾推廣、藝術家交流及專業對談等活動，串聯台灣藝術家與德勒斯登當地文化機構與藝術教育網絡連結，擴大台灣表演藝術在德國文化界的能見度與影響力。

駐德國代表處文化組表示，近年隨著台灣與德國在科技、教育及人才交流等領域互動日益密切，德勒斯登已成為台德交流的重要城市之一，這次透過與赫勒勞歐洲藝術中心合作，以專題方式系統性呈現台灣當代舞蹈創作成果，除了增進台德舞蹈專業交流，更期待讓當地觀眾認識科技面向以外的台灣多元文化。