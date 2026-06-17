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臺東縣立圖書館閱讀旅行集章活動｜把館內風景收進明信片，寄出一封來自臺東的問候

文／ 臺東縣政府文化處

這個夏天，旅行不一定要走得很遠。走進臺東縣立圖書館，也能展開一場從書頁、空間到土地記憶的閱讀小旅行。7月3日至8月31日，臺東縣立圖書館推出「閱讀旅行集章活動」，邀請民眾領取一張「臺東閱讀風景卡片」，循著館內四個站點慢慢移動，在集章過程中認識圖書館不同功能，也收藏一份專屬於自己的閱讀風景。

這張集章卡的設計，像一張從臺東寄出的明信片。彷彿把走進圖書館的那一天，輕輕收進紙上。它不只是活動卡，也是一份可以珍藏、可以書寫、也可以寄給重要之人的紀念。當民眾在館內完成集章後，這張卡片便從一張空白的旅行起點，慢慢變成一封帶著閱讀記憶的問候。

活動以「走進圖書館，就是展開一場閱讀旅行」為概念，將館內空間串聯成一條可步行、可探索的路線。民眾可從一樓大廳服務台出發，依序前往四個站點完成集章。站點分別位於一樓大廳服務台、二樓服務台、三樓縱谷區、台東探索館專區。

這場集章活動最特別之處，不只是「完成任務」，而是透過移動，重新理解一座圖書館。從服務台開始，民眾認識借閱與館內服務；走到檢索區，學習如何尋找一本書；進入縱谷閱覽空間，感受閱讀與建築光影的關係；最後抵達台東探索館，將視野從書本延伸到地方。每一站都像旅途中不同的風景，帶領讀者一步步發現：圖書館不只是安靜閱讀的場所，也是一座可以被探索、被理解、被分享的城市文化空間。

完成集章後，民眾可以將「閱讀旅行卡」與館內任一角落合影，上傳社群並標註指定 Hashtag，分享自己的閱讀旅行足跡。也可以在卡片背面寫下地址與祝福，把這張來自臺東圖書館的明信片寄給親友。也許收件人不在臺東，卻能透過這張卡片，收到一份來自山海之間的問候；也許這張卡最後留在自己手中，成為某個夏日午後走進圖書館的紀念。

臺東縣立圖書館希望透過這場「閱讀旅行集章活動」，讓民眾看見閱讀更多元的樣子。閱讀可以是翻開一本書，也可以是走過一段路線、停留一處空間、寫下一句祝福，或把一張風景寄往想念的人身邊。這個夏天，不妨為自己安排一場不用遠行的旅行。從7月3日至8月31日，走進臺東縣立圖書館，領取一張臺東閱讀風景卡，沿著四個站點出發，把圖書館走過一次、理解一次，也把屬於你的閱讀風景，收藏在這張來自臺東的明信片裡。

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