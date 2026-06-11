穀保家商擬停招 蔡明堂：棒球隊規劃移往三重高中

青棒強校新北市私立穀保家商擬於116學年度停招轉型，長期資助球隊的前新北市議員蔡明堂今天說，初步規劃明年將棒球隊移往三重高中，成立棒球專班，並強調會持續提供資源。

穀保家商校長嚴英哲日前透露，少子化衝擊下，規劃116年起停招現行職科，朝雙語的高國中小學轉型。因穀保家商棒球隊歷來培育出許多國內外職棒好手，外界關注其棒球隊動向。

嚴英哲今天接受中央社記者電訪指出，日前與新北市教育局等單位開會，說明棒球隊需要花費的經費及設備等，提供評估方向。今年度的體育班已招生完畢，若確定116年停招，棒球隊可能就會轉到其他學校，至於是否是三重高中，仍待教育局評估討論，目前尚未定案。

穀保家商棒球隊創辦人蔡明堂表示，目前新北市政府正在跟三重高中協調，穀保家商若116學年度停招，棒球隊明年就規劃在三重高中招生，至於115學年度穀保的體育班則會轉往三重高中，擬各年級成立一班「棒球專班」，細節仍待討論；他也會持續提供資源，支持棒球隊營運。

新北市教育局今天回應，6月8日會議僅邀學校初步溝通討論，並持續輔導學校永續發展。目前穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務一切正常，不影響學生受教權益，目前仍未接到校方提出停招、停辦或改辦等相關計畫，未來如果有轉型調整，會依法辦理。