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《鐵拳教育》引發共鳴 鄭英耀：校事會議改革後案量已有明顯下降

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，校事會議改革上路後，今年同期和去年同期相比，案量已有明顯下降。記者陳正興／攝影
教育部長鄭英耀表示，校事會議改革上路後，今年同期和去年同期相比，案量已有明顯下降。記者陳正興／攝影

韓劇《鐵拳教育》近期引發師生共鳴，教育部長鄭英耀今天表示，如同過去的電影心靈捕手、吾愛吾師，甚至是台灣拍的魯冰花，都具有相當地啟發性。又校事會議改革上路後，今年同期和去年同期相比，案量已有明顯下降，預期未來親師生關係會更和善。

韓劇《鐵拳教育》談及校園暴力、霸凌、師生對立等議題，劇中則由教育部成立「教權保護局」，教師到校園以暴力手段處理失控學生，引起民間討論。

鄭英耀今天出席第一屆新型專班畢業留台就業典禮，會前接受媒體聯訪時表示，過去紛紛擾擾的校事會議，擔心老師無法專心教導學生，但經過修法改革，包括不處理匿名投訴、大小案分流等，情況已有所改善。

鄭英耀表示，去年一到四月間，投訴案件達448件，進入校事會議調查366件，占投訴案件82%；但新制實施後，今年一到四月間，投訴案為202件，進入入校事會議調查45件，占投訴案件22%。

鄭英耀說，改革後沒有達到嚴重違法或教師偏差行為，或達到解聘、不續聘程度，就不會進入校事會議。預計在分流處理機制下，親師合作會更和善、家長也會更放心，教師則能更本於專業指導學生，學生也能更專注於學習。

鄭英耀也指出，已跟立法院承諾，今年7月學期結束後，會再近一步的分析。也請國教署、學務特教司等，邀集各縣市教育局處、教師、家長代表，一同討論相關政策，讓學生輔導管教能夠與時俱進，並減少不必要的誤解。

韓劇 鄭英耀 校園

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