籌設中研院分子生物研究所 院士黃周汝吉逝世

中研院表示，中研院院士黃周汝吉5月31日辭世，享耆壽94歲，其為國際知名分子生物學家，也積極協力中研院分子生物研究所創建，更曾出任該所籌備處主任。

中研院發布訊息指出，黃周汝吉5月31日於美國辭世，享耆壽94歲，黃周汝吉為國際知名分子生物學家，專長為基因調控、分子病毒學、反轉錄轉位作用及染色體結構與功能。

中研院說，黃周汝吉早年發現染色質內DNA作為模板的能力受到組蛋白（Histone）控制，證實組蛋白會顯著阻礙RNA聚合酶的轉錄活性，從而抑制RNA的合成，對日後染色質構造與功能的研究產生深遠影響。

此外，黃周汝吉也長年致力於探究人類病毒複製與致癌作用的機制，積極投入創新治療藥物研發。

黃周汝吉1960年取得美國俄亥俄州大學生物化學博士學位後，在加州理工學院擔任研究員，1965年起，於美國約翰霍普金斯大學生物系執教長達60年，為該校自然科學領域首位獲得終身職軌（tenure-track）的女性教授。

中研院也說，黃周汝吉積極協力中研院分子生物研究所創建，曾出任該所籌備處主任且其與夫婿、中研院院士黃秉乾共同推動台灣基因遺傳與生物醫學研究發展，對台灣科研人才培育貢獻良多。

黃周汝吉曾獲選為美國國家發明家學院院士及獲頒傑出亞裔美國科學家獎，並於1982年當選中研院第14屆院士。