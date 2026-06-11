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鐵拳教育掀校園焦慮 教育部研議教師離線權、第三方機制

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查高級中等教育法等修正草案，教育部次長朱俊彰（右）出席報告並備詢，國教署署長彭富源（左）列席說明。記者曾學仁／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查高級中等教育法等修正草案，教育部次長朱俊彰（右）出席報告並備詢，國教署署長彭富源（左）列席說明。記者曾學仁／攝影

現象級韓劇「鐵拳教育」近期在台灣掀起熱議，劇中描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，引發社會對教育現場困境的關注。立法院教育及文化委員會今天審查高級中等教育法等修正草案時，多名立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題，呼籲教育部檢討現行制度，完善教師支持與保障措施。

國民黨立委柯志恩說，針對引發社會熱議的「鐵拳教育」一劇，現場竟然只有國教署長和1名官員看過。當前校事會議爭議沸沸揚揚，社會大眾對校園安全呈現集體焦慮，教育部作為全國教育最高機關，內部卻沒有及時展開實質討論。這種「與基層斷聯」的態度，令人驚訝。

針對校園霸凌和校事會議問題，柯志恩提出5項建議，包括研議制定「教師身心健康與權益保障」專法或相關法規，強化教師權益保障；訂定全國性「教師職業安全指引」，防範惡意濫訴及騷擾；評估引進教師「離線權」，減輕教師下班後持續待命的壓力；建立嚴重脫序學生合理安置機制並強化親職責任；以及成立第三方校園衝突仲裁委員會，引進公正第三方參與調查與仲裁，提升案件處理公信力。

民進黨立委陳培瑜也表示，近期教師團體陸續反應校園壓力問題，但校園不只有教師，也有學生、家長及行政人員，制度改革應兼顧各方權益。她建議教育部強化家庭教育支持系統、設置第三方專責機構處理校園爭議、訂定全國一致的「教師職業安全指引」，並研議教師「離線權」，讓教師在非上班時間享有合理休息空間，避免長期處於待命狀態。

教育部次長朱俊彰說，今年1月修正校事會議制度後，已導入案件分流及減少匿名檢舉等機制。初步統計顯示，過去約82％案件會進入校事會議，修法後已降至約22％。教育部將於7月完成新制上路半年檢討，進一步檢視執行情形。

教師管教權方面，朱俊彰說，教育部也將由學生事務及特殊教育司與國教署共同檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，特別是第23條至第27條相關規定，在維護學生受教權與保障教師合理管教權之間取得平衡，預計1個月內提出檢討結果。至於教師職業安全指引、家庭教育支持、第三方協調機制及離線權等建議，朱俊彰表示，教育部將持續與地方政府及相關單位研議可行方案。

校園 教育部 霸凌

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