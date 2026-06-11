香港作家董啟章的文學實驗 以個體生命實踐區別AI

AI的出現，是否影響文學創作？香港作家董啟章最新長篇小說「物種源始・貝貝重生：消失的可能世界」，27萬字中有3萬字以AI協作，他說，想以人類個體生命實踐來跟AI作出區別。

董啟章以書面方式回覆中央社記者的訪問，他表示，「我並沒有擁抱AI，我只是用AI做了個實驗。除了這個實驗，我從未在創作中使用AI，包括準備工作和生成文本。我並不反對別人使用AI，但我暫時沒有需要用上。除非我找到另一個充足的理由，用AI可以達到特定的創作意圖，否則我沒有用AI代替親筆寫作的動機」。

董啟章不否認「AI有能力寫出感人的作品」，「那當中有沒有『愛』呢？如果我們不知道一篇文章是AI生成的，而被感動到，當中的感動算是甚麼？在圖靈測試的條件下，『愛』和『心』是無法驗證的」。

他表示，「回到語言的本質，如果我們只是把它視為符號系統，把成品視為技巧運用，AI語言便完全可以成立，而且比人類的效率和質素高很多倍。AI取代人類也因此合情合理。但是，語言並不是符號系統，也不是運算的結果」。

董啟章表示，AI生成的語言既不屬於生命世界，也不是一種生命形式。它只是一種功能，背後並沒有溝通和表意的主體。簡單地說，AI語言「有功能但無意義」。「意義」誕生於經驗個體的語言實踐，文學創作是當中最純粹、也最具代表性的行為。

此外，董啟章說，AI可以產出貌似有意義的語言，與人類創作者的語言難以區分。但從實踐的角度，AI既沒有經驗，也沒有個體，它無法通過語言跟其他個體形成溝通關係，他強調，「AI沒有生命，不是因為它是機器，而是因為它無法進入經驗領域」。

董啟章說，文學不會被取代的地方，不是作為技術成品的作品，而是作為生命實踐者的個人，當中包括作者和讀者。

他認為，「AI的出現提醒我們，文學應該把焦點從作品轉移到實踐行為本身。由實踐者（作者和讀者）組成的文學共同體，不是作品／書本的消費市場，也不是功能性語言的應用場景，這才是AI無法模仿和取代的東西。這是一種復古的，但也是最激進和革命性的觀點」。