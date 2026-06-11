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小朋友要開心尖叫了 Hello Kitty陪新北2.6萬幼生畢業

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供
新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供

新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。此次畢業禮物以Hello Kitty為主角，搭配酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿及帕恰狗等人氣明星，打造兼具童趣、實用與紀念意義的畢業禮物，陪伴孩子帶著滿滿驚喜迎向嶄新的小學生活。

新北市教育局今日在光復國小為幼生準備特別的畢業驚喜，邀請深受喜愛的 Hello Kitty化身神秘嘉賓來到校園。活動現場，Hello Kitty 與孩子們一同開箱畢業禮物並開心合影，現場氣氛溫馨熱絡。孩子們看到 Hello Kitty 驚喜現身都十分開心，為今年的畢業季留下難忘且珍貴的回憶。

教育局長張明文表示，幼兒園畢業是孩子成長的重要里程碑，也是邁向小學生活的第一步，因此今年特別結合孩子喜愛的卡通明星與實用餐具，希望孩子帶著期待與自信迎接新生活，也讓畢業禮物成為孩子童年中溫暖又難忘的回憶。

今年新北市幼兒園畢業禮物與三麗鷗合作，外觀以寶寶藍禮物盒設計亮相，以Hello Kitty為主角，搭配酷洛米、帕恰狗、大耳狗喜拿及布丁狗等人氣明星，內容包含不鏽鋼便當盒、不鏽鋼湯碗、不鏽鋼杯、鈦湯匙、書籤、墊板及字典。

其中，便當盒、湯碗及杯子採用安全耐用的SUS316不鏽鋼材質，搭配Hello Kitty系列肖像壓印圖樣；鈦湯匙則為全程臺灣製造並通過SGS檢驗，兼顧安全性與日常使用需求。字典則象徵閱讀、探索與學習的開始，希望孩子帶著好奇心迎接新的學習階段。

教育局表示，今年畢業禮物致贈便當盒，也呼應新北市115學年度新學期即將上路的免費營養午餐政策，希望孩子升上國小後，不僅能安心用餐，也能逐步建立健康飲食與良好生活習慣。

新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供
新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供

新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供
新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。圖／新北教育局提供

布丁狗 幼兒園 新北

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