新興毒品氾濫…校園唾液快篩9月上路 立委質疑工作轉嫁教師

新興毒品氾濫，教育部預計自今年9月起將唾液快篩導入校園，不過，國民黨立委葛如鈞質疑，許多學校生輔組長均由教師兼任，教育部宣稱唾液快篩不會增加第一線教師負擔根本是文字遊戲；此外，唾液快篩涉及學生身體權與人格權，認為教育部在法源尚未完備前就急著推動上路，恐讓第一線教師承擔法律風險。

朱俊彰今天出席立法院教育及文化委員會質詢時表示，校園反毒是生輔組長及學務人員職責之一，並非由導師等第一線教師執行，因此不會增加一般教師負擔。

葛如鈞質疑，校園唾液快篩實際執行者為生輔組長，而許多學校的生輔組長均由教師兼任，等同將額外工作轉嫁給教師，批評教育部是在玩文字遊戲。

葛如鈞說，校園實施唾液快篩涉及學生身體權與人格權，應有明確法源依據，不能僅透過行政命令或修正要點推動，質疑教育部法律程序尚未完備，卻急著讓唾液快篩於9月上路，「我們絕對支持去反毒，如果有好的法源依據，但是不要讓第一線老師來承擔法律的風險，對不對？」

對此，朱俊彰表示，現行尿液篩檢已有毒品危害防制條例作為法源依據；至於唾液快篩，目前規畫是在取得學生及家長同意後實施，且非全面普篩，而是針對學校列管或特定個案進行檢測。

葛如鈞則說，即使獲得學生及家長同意，也不代表行政機關可在缺乏法律授權下推動相關措施，主張教育部應先完成毒品危害防制條例修法，建立完整法源後再推動校園唾液快篩。朱俊彰承諾，相關法制問題，將持續與法務部溝通研議。