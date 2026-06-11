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全國藝術教育論壇 教育部次長籲用AI科技拓展創意

中央社／ 台北11日電

全國藝術教育論壇今天在台北登場，教育部次長張廖萬堅表示，AI（人工智慧）等新科技的發展，無法取代人的感受力、想像力與關懷，未來的藝術教育，須讓科技成為拓展創意的工具。

全國藝術教育論壇北區場今天在國家圖書館登場，張廖萬堅致詞提到，自民國86年「藝術教育法」公布施行以來，台灣的藝術教育已從技術培養，逐步走向核心素養、美感經驗與全人發展。

如今「藝術教育法」將邁入30年，張廖萬堅期許專業藝術教育回應社會、連結生活。他提到，人工智慧與數位科技會持續改變學習、創作與展演的方式。科技可以帶來新的工具，也能打開新的想像；但人的感受力、想像力，以及對文化與社會的關懷，始終無可取代。

今天登場的論壇，以「大學專業藝術教育與社會鏈結」為主題，從專業藝術教育近30年來在人才培育、文化形塑及社會發展中的角色出發，探討大學藝術專業如何回應社會需求、地方文化及公共議題。

另外，論壇也安排實作案例分享及藝術與科技互動體驗，邀請雲門舞集舞蹈教室、影像藝術家等分享如何讓AI作為創作輔助、感知延伸及跨域共創的工具。

教育部 張廖萬堅 台北

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