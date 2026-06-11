愛學網校園微電影徵件 社會情緒學習納年度主題
現代社會充滿各種挑戰，年輕學子的心理韌性受到各界關注。國家教育研究院「愛學網」徵求師生投稿校園微電影，今年度將社會情緒學習（SEL）納入年度主題。
國教院今天發布新聞稿指出，「愛學網」115年度系列競賽將於6月15日至8月31日開放線上報名與投稿。今年活動選定「永續發展」、「社會情緒學習」及「多元文化」等主題，競賽項目包括創意教案、校園微電影、看影片說故事，總獎金達新台幣48.8萬元。
其中社會情緒學習（Social Emotional Learning，SEL）是近年教育界的關注焦點，著重情緒管理、培養同理心、建立良好人際關係，核心能力包括「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等。
國教院表示，今年度的校園微電影競賽，歡迎國小高年級到高中學生搭配指導老師組隊，須拍攝180秒以內的短片。作品以SEL為主題，可從友情、壓力、衝突、陪伴或成長出發，透過真實校園情境，呈現情緒理解、人際互動與自我成長的故事，「讓那些不容易以言語表達的感受，透過影像被理解、被溫柔接住。 」
國教院指出，3項競賽都採線上報名與投稿，參賽者不需郵寄實體資料。得獎作品除可獲頒獎狀及商品禮券外，也將於國家教育研究院ETalk數位策展平台展出，讓更多人看見。
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