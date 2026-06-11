教師遭學生攻擊2年89校回報 教育部要出手了：將跨部會研議最實質協助

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部次長朱俊彰表示，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。

校長協會公布近兩年調查結果，共90所各縣市學校回報教師受傷事件，其中北部68所、中部11所、南部10所、1所未曾發生。受傷頻率方面，多數學校回報近兩年有1至2次（27筆）、3至5次（23筆），甚至有17筆回報達10次以上。

受傷對象以普通班導師最為常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反應教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

陳清義說，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，包括校長自掏腰包（32所）及家長會慰問（26所）。

陳清義說，未申請主因在於制度門檻偏高，依現行《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，實質上難以彌補身心傷害。因此建議擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。

對此，教育部次長朱俊彰今天出席立法院教育及文化委員會受訪時說，會持續因應教學現場狀況，提供教師支持與適時協助，一直是教育部的立場。對於校長協會提出的建議，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。

針對老師是否可以申請醫療或心理支持等協助？朱俊彰表示，目前不論公務人員或教師皆有員工協助方案，若在職場遭受《職業安全衛生法》所規範的不法侵害，雇主也應該提供必要協助。教育部過去已經多次請地方政府及學校落實相關協助，若教師確有醫療需求，主管機關與學校也會持續協助處理。