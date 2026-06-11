快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

教師遭學生攻擊2年89校回報 教育部要出手了：將跨部會研議最實質協助

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對校長協會建議提高教師遭學生攻擊後的慰問與支持機制，教育部次長朱俊彰表示，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估。記者柯美儀／攝影
針對校長協會建議提高教師遭學生攻擊後的慰問與支持機制，教育部次長朱俊彰表示，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估。記者柯美儀／攝影

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部次長朱俊彰表示，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。

校長協會公布近兩年調查結果，共90所各縣市學校回報教師受傷事件，其中北部68所、中部11所、南部10所、1所未曾發生。受傷頻率方面，多數學校回報近兩年有1至2次（27筆）、3至5次（23筆），甚至有17筆回報達10次以上。

受傷對象以普通班導師最為常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反應教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

陳清義說，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，包括校長自掏腰包（32所）及家長會慰問（26所）。

陳清義說，未申請主因在於制度門檻偏高，依現行《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，實質上難以彌補身心傷害。因此建議擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。

對此，教育部次長朱俊彰今天出席立法院教育及文化委員會受訪時說，會持續因應教學現場狀況，提供教師支持與適時協助，一直是教育部的立場。對於校長協會提出的建議，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。

針對老師是否可以申請醫療或心理支持等協助？朱俊彰表示，目前不論公務人員或教師皆有員工協助方案，若在職場遭受《職業安全衛生法》所規範的不法侵害，雇主也應該提供必要協助。教育部過去已經多次請地方政府及學校落實相關協助，若教師確有醫療需求，主管機關與學校也會持續協助處理。

教育部 教師 銓敘部

延伸閱讀

校園暴力 學生打老師 2年89校回報

抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局打臉學校出手接管

遭突襲本能防衛 老師記申誡

相關新聞

教師遭學生攻擊2年89校回報 教育部要出手了：將跨部會研議最實質協助

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部次長朱俊彰表示，將與銓敘部做討論，後續將納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。

作家黃山料遭網暴 出版社聲明：已蒐證將依法審慎處理

YouTuber多米多羅日前發布影片「黃山料的書根本史上最難看！？公審台灣最暢銷作家的大騙局」，短短6天已超過188萬次點閱，該則影片引起討論，各社群平台出現批評黃山料的文章。出版社「三采文化」昨天發出聲明，指近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊。部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍；三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。

濫訴風暴／調查品質不穩卻牽動懲處 律師揭校事會議漏洞

聯絡簿一句關心，台南謝老師捲入近兩年調查煎熬，直到訴願階段才被指出重大程序瑕疵。律師揭露校事會議兩大制度破口：調查品質不穩，卻足以左右教師懲處；主管機關濫用退回權施壓，讓校內審議承受壓力。教師已成法律高風險行業，兩大教團疾呼暫緩或廢止校事會議。為何校事會議從保護學生，變成教師夢魘？

波特羅特展 搶預售優惠

今夏最療癒、最具分量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於本月十九日在中正紀念堂正式開展，集結一一八件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於十八日前，以最划算價格搶先購票。

韓劇「鐵拳教育」 立委籲教長看

韓劇「鐵拳教育」在台暴紅，劇中探討校園霸凌、恐龍家長、青少年吸毒、升學壓力、教師尊嚴崩壞等，讓不少台灣老師心有戚戚焉。多名國民黨立委為此要求教育部重視校園霸凌問題，檢討校事會議的存廢與制度改革等，並點名教育部長鄭英耀應看此劇。

遭突襲本能防衛 老師記申誡

學生持美工刀攻擊、在廁所圍毆老師、上課被偷戳肛門，類似事件在校園不斷上演，也讓第一線教師經常面臨人身安全風險。律師直言，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。