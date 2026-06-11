作家黃山料遭網暴 出版社聲明：已蒐證將依法審慎處理
YouTuber多米多羅日前發布影片「黃山料的書根本史上最難看！？公審台灣最暢銷作家的大騙局」，短短6天已超過188萬次點閱，該則影片引起討論，各社群平台出現批評黃山料的文章。出版社「三采文化」昨天發出聲明，指近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊。部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍；三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。
●三采文化聲明全文
【守護出版多元與理性對話】
三采文化致力為各類創作者提供發聲舞台。我們相信，每部作品都承載著作者的心血，對於各界的理性批評與建設性討論，我們一向虛心接受。我們也理解讀者的喜好各異，並誠摯尊重每個人選擇不同閱讀體驗的權利。
然而，近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊。部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍，不僅嚴重傷害創作者，也扭曲了健康、開放的出版空間。
針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意汙衊，三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。我們絕不姑息任何形式的惡意霸凌，將堅定捍衛創作者的尊嚴與安心創作的環境。
閱讀，是一段與自我對話的旅程。在今日紛擾吵雜的社會，彌足珍貴。感謝所有始終相伴相挺、溫暖給予實質建議的讀者，讓我們一同守護多元且理性的閱讀環境。
三采文化 謹啟
2026年6月10日
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