波特羅特展 搶預售優惠

學生持美工刀攻擊、在廁所圍毆老師、上課被偷戳肛門，類似事件在校園不斷上演，也讓第一線教師經常面臨人身安全風險。律師直言，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

2026-06-11 00:00