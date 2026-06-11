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波特羅特展 搶預售優惠

聯合報／ 本報訊

今夏最療癒、最具分量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於本月十九日在中正紀念堂正式開展，集結一一八件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於十八日前，以最划算價格搶先購票。

本次展覽推出多元預售票種，除了預售單人票四百元、雙人票七八○元外，更推出備受藝術愛好者關注的「謝哲青講座套票」九九九元，數量有限，已進入完售倒數。持講座套票除可參觀展覽外，還能參與作家謝哲青專場講座，從藝術史、文化脈絡與波特羅的人生故事等不同角度切入，帶領觀眾深入認識波特羅的創作世界。另還有限定販售的「語音導覽套票」。

謝哲青 中正紀念堂 魔法

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