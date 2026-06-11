韓劇「鐵拳教育」 立委籲教長看

韓劇「鐵拳教育」在台暴紅，劇中探討校園霸凌、恐龍家長、青少年吸毒、升學壓力、教師尊嚴崩壞等，讓不少台灣老師心有戚戚焉。多名國民黨立委為此要求教育部重視校園霸凌問題，檢討校事會議的存廢與制度改革等，並點名教育部長鄭英耀應看此劇。

國民黨立委王鴻薇表示，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至輕生的悲劇，但教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴、被調查的噩夢，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長（鄭英耀）了」。

國民黨立委陳菁徽表示，南韓近六年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，因此該劇才會引起亞洲社會共鳴，或許台灣還沒有走到那樣的地步，但不能假裝沒有看見警訊。呼籲教育部真的該花時間，認真看完這部劇，拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

國民黨立委柯志恩表示，劇中解方以暴制暴，現實解方不可能如此，但面對「親、師、生」三方的集體焦慮，教育部不能只是「旁觀者」，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制；唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。