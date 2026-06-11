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遭突襲本能防衛 老師記申誡

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

學生持美工刀攻擊、在廁所圍毆老師、上課被偷戳肛門，類似事件在校園不斷上演，也讓第一線教師經常面臨人身安全風險。律師直言，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

日前傳出某國小一名女老師在教學時，遭到學生突襲「戳肛門」侵犯，女老師因受驚而產生本能的防衛反射動作將學生推開，沒想到事後校事會議調查，竟認定身為教師不論如何都不應有傷害學生的行為，被記申誡一次；新北板橋某國小則發生有小六生情緒失控，拿出美工刀欲攻擊教師；台中市某私立中學則傳出有學生因不滿管教，趁教師如廁時，持造景樹枝把老師打到頭破血流。

「教學現場的情況，你很難想像。」陳清義嘆道，曾有教師要求一名特教學生整理服裝儀容，不料學生情緒失控，緊抱教師大腿不放，教師一度無法掙脫，過程中還遭學生咬傷，造成大腿大面積瘀青甚至流血。

陳清義說，還有學生企圖攻擊其他同學，教師上前制止時，學生突然轉身衝撞，導致教師牙齒斷裂；也有國中特教女教師在處理學生行為問題時，遭學生以手勒住脖子，頸部留下明顯勒痕，類似事件層出不窮。

台中市大明國小校長鮑瑤鋒表示，教師遭抓傷、咬傷並非罕見，多數教師也都能理解特殊需求學生的狀況，但更棘手的是班上少數難以管教的學生，往往需要行政人員介入協助，也加重行政負擔。若事件處理不當，家長還可能將責任歸咎於教師或學校，讓教師在維護秩序、避免衍生爭議之間承受龐大壓力，身心俱疲。

教師 校園

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