校園暴力 學生打老師 2年89校回報

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部於截稿前尚無回應。

校長協會公布近兩年教師受傷事件調查結果顯示，北部有六十八所、中部十一所、南部十所學校回報曾發生相關事件。受傷頻率部分，發生一至兩次者，共廿七筆、三至五次共廿三筆，另有十七筆回報達十次以上。

受傷對象部分，以普通班導師最常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反映教師被攻擊後，出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

校長協會也提到，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達五十九所學校，甚至有四十三所學校指曾出現家長反過來指責教師的情況。

中小學校長協會理事長陳清義指出，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，其中包括卅二所學校由校長自掏腰包、廿六所由家長會慰問。未申請主因在於制度門檻偏高。

陳清義表示，依現行「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，未住院且治療未達三次者僅能領取三千元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，因此未申請。

校長協會呼籲，應正視校園內教師遭受暴力風險問題，擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。