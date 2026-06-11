聽新聞
0:00 / 0:00

校園暴力 學生打老師 2年89校回報

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，協會呼籲政府制定「教育人員專法」，保障教育人員安全。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有89所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，協會呼籲政府制定「教育人員專法」，保障教育人員安全。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部於截稿前尚無回應。

校長協會公布近兩年教師受傷事件調查結果顯示，北部有六十八所、中部十一所、南部十所學校回報曾發生相關事件。受傷頻率部分，發生一至兩次者，共廿七筆、三至五次共廿三筆，另有十七筆回報達十次以上。

受傷對象部分，以普通班導師最常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反映教師被攻擊後，出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

校長協會也提到，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達五十九所學校，甚至有四十三所學校指曾出現家長反過來指責教師的情況。

中小學校長協會理事長陳清義指出，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，其中包括卅二所學校由校長自掏腰包、廿六所由家長會慰問。未申請主因在於制度門檻偏高。

陳清義表示，依現行「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，未住院且治療未達三次者僅能領取三千元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，因此未申請。

校長協會呼籲，應正視校園內教師遭受暴力風險問題，擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。

教育部 教師 中華民國

延伸閱讀

抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局打臉學校出手接管

濫訴氛圍下…教師管教有顧慮 全教總：學校應給支援

北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

相關新聞

波特羅特展 搶預售優惠

今夏最療癒、最具分量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於本月十九日在中正紀念堂正式開展，集結一一八件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於十八日前，以最划算價格搶先購票。

韓劇「鐵拳教育」 立委籲教長看

韓劇「鐵拳教育」在台暴紅，劇中探討校園霸凌、恐龍家長、青少年吸毒、升學壓力、教師尊嚴崩壞等，讓不少台灣老師心有戚戚焉。多名國民黨立委為此要求教育部重視校園霸凌問題，檢討校事會議的存廢與制度改革等，並點名教育部長鄭英耀應看此劇。

遭突襲本能防衛 老師記申誡

學生持美工刀攻擊、在廁所圍毆老師、上課被偷戳肛門，類似事件在校園不斷上演，也讓第一線教師經常面臨人身安全風險。律師直言，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

校園暴力 學生打老師 2年89校回報

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊事件，根據中華民國中小學校長協會調查發現，近兩年共有八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷情形，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，現行慰問金制度申請門檻偏高，多數個案未申請官方補助，呼籲制定「教育人員專法」，強化教育人員安全保障。對此，教育部於截稿前尚無回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。