快訊

三年來首見…美CPI年增率破4% 美股期指跌

嚇鼠人！旅客搭車驚見「老鼠車內趴趴走」 台鐵回應了

不情願？南韓科技巨頭陪黃仁勳發零食 臉太臭挨轟「像在餵狗」

聽新聞
0:00 / 0:00

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

高雄近期接連發生國小教師墜樓身亡、不堪校事會議調查壓力住院治療，掀起外界對教育現場壓力鍋的關注，如今爭議延燒到高市府，國民黨立委柯志恩砲轟，衛生局為澄清教師是否遭強制就醫，在公開聲明中揭露個案過往病史及自傷資訊，已踩到醫療隱私紅線。

柯志恩表示，衛生局新聞稿雖未直接揭露教師姓名，但當事人先前已在網路公開發文，外界不難對號入座，她認為，面對外界質疑是否涉及強制住院，僅需說明處理程序即可，沒必要公開個案病歷、就醫紀錄及自傷計畫等內容。

「主管機關本應嚴格保護當事人隱私，卻反而利用公權力揭露個人資訊」柯志恩質疑，究竟是誰授權衛生局對外公開內容，要求市府說明法源依據及決策程序，避免公權力在資訊揭露上失分際。

她指出，近年校園衝突頻傳，校事會議制度更屢遭基層教師批評，第一線教師長期承受巨大壓力，女教師疑因調查程序身心俱疲，社會關心焦點本應是制度是否失衡，卻演變成個人病史遭攤在陽光下檢視，恐讓更多教師未來不敢求助、不敢發聲。

柯志恩重申，上月已向教育部提出檢討校事會議制度、行政減量、保障教師合理管教權及強化校園心理輔導等四項訴求，籲中央與地方共同面對教育現場問題，而非讓教師陷入制度壓力中。

許采蓁直言，高市府新聞稿揭露教師過往就醫紀錄，做法令人難以接受「為了平息輿論，擅自公開個人隱私，完全違反醫學倫理」她批評，近期教師墜樓事件引發社會高度關注，外界在意的是教育環境是否出現結構性問題，而非個別教師的病史。

許采蓁認為，市府若試圖藉由公開就醫紀錄轉移焦點，無助於解決問題，反而傷害當事人權益。她呼籲市府正視教師面臨的檢舉與調查壓力，檢討不合理的申訴制度，「好好解決問題，而不是解決有問題的人。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

柯志恩 教師 衛生局

延伸閱讀

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局打臉學校出手接管

「問樓高」遭強制送醫？高市衛生局澄清：女師及家屬知情並同意

高雄網紅女師「問樓高」送醫爆不當約束 教育局急澄清：今已出院

遭高市府強制帶走住院治療？ 女師發聲「沒有選擇餘地、只能配合」

相關新聞

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

高雄近期接連發生國小教師墜樓身亡、不堪校事會議調查壓力住院治療，掀起外界對教育現場壓力鍋的關注，如今爭議延燒到高市府，國民黨立委柯志恩砲轟，衛生局為澄清教師是否遭強制就醫，在公開聲明中揭露個案過往病史及自傷資訊，已踩到醫療隱私紅線。

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局打臉學校出手接管

高雄一名國小女教師疑因不堪校事會議壓力，身心狀況亮紅燈，在個人社群平台出現負面情緒言論。教育局今表示，該案起因家長檢舉教師管教爭議，學校依校事會議制度啟動調查，經檢視，所涉案件應非屬校事會議樣態，已要求學校將案件移由教育局接手處理，釐清程序，以維護教師權益。

抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊案例，中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，教學現場曾出現教師遭學生咬傷造成大腿瘀青甚至流血、遭學生刻意撞擊導致牙齒斷裂，也有教師在制止過程中被勒住脖子等情形。然而，依現行規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，「申請門檻太高」，不少教師認為程序繁瑣且補償有限，導致多數個案未申請官方慰問金，轉而仰賴校長自掏腰包或家長會自籌慰問金。

遭高市府強制帶走住院治療？ 女師發聲「沒有選擇餘地、只能配合」

高雄市一名國小女教師疑似不堪接二連三校事會議，多次透露輕生念頭，高市府本月4日「強勸」住院治療，引發強制送醫的疑慮。高市教育產業工會兩度申請探視關心，理事長何耿旭轉述女師說法，雖然沒到強制押送的地步，但大陣仗的包圍讓她「沒有選擇餘地，只能配合」。

「鐵拳教育」揭校園霸凌 柯志恩籲教育部停止袖手旁觀

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，校園霸凌竟成教育縮影，國民黨立委柯志恩呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。

南韓劇集「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

探討校園衝突與教育體制的南韓劇集「鐵拳教育」近期爆紅，劇中「以暴制暴」情節意外引發國內教育工作者共鳴。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今在臉書表示，大快人心的共鳴背後，同時凸顯台灣校園中沉重且真實的教師無力感。教育部在面對親師生的集體焦慮時不應袖手旁觀，而須拿出專業與擔當，之即檢討校事會議制度，成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。