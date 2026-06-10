為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

高雄近期接連發生國小教師墜樓身亡、不堪校事會議調查壓力住院治療，掀起外界對教育現場壓力鍋的關注，如今爭議延燒到高市府，國民黨立委柯志恩砲轟，衛生局為澄清教師是否遭強制就醫，在公開聲明中揭露個案過往病史及自傷資訊，已踩到醫療隱私紅線。

柯志恩表示，衛生局新聞稿雖未直接揭露教師姓名，但當事人先前已在網路公開發文，外界不難對號入座，她認為，面對外界質疑是否涉及強制住院，僅需說明處理程序即可，沒必要公開個案病歷、就醫紀錄及自傷計畫等內容。

「主管機關本應嚴格保護當事人隱私，卻反而利用公權力揭露個人資訊」柯志恩質疑，究竟是誰授權衛生局對外公開內容，要求市府說明法源依據及決策程序，避免公權力在資訊揭露上失分際。

她指出，近年校園衝突頻傳，校事會議制度更屢遭基層教師批評，第一線教師長期承受巨大壓力，女教師疑因調查程序身心俱疲，社會關心焦點本應是制度是否失衡，卻演變成個人病史遭攤在陽光下檢視，恐讓更多教師未來不敢求助、不敢發聲。

柯志恩重申，上月已向教育部提出檢討校事會議制度、行政減量、保障教師合理管教權及強化校園心理輔導等四項訴求，籲中央與地方共同面對教育現場問題，而非讓教師陷入制度壓力中。

許采蓁直言，高市府新聞稿揭露教師過往就醫紀錄，做法令人難以接受「為了平息輿論，擅自公開個人隱私，完全違反醫學倫理」她批評，近期教師墜樓事件引發社會高度關注，外界在意的是教育環境是否出現結構性問題，而非個別教師的病史。

許采蓁認為，市府若試圖藉由公開就醫紀錄轉移焦點，無助於解決問題，反而傷害當事人權益。她呼籲市府正視教師面臨的檢舉與調查壓力，檢討不合理的申訴制度，「好好解決問題，而不是解決有問題的人。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980