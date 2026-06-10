濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局打臉學校出手接管

高雄一名國小女教師疑因不堪校事會議壓力，身心狀況亮紅燈，在個人社群平台出現負面情緒言論。教育局今表示，該案起因家長檢舉教師管教爭議，學校依校事會議制度啟動調查，經檢視，所涉案件應非屬校事會議樣態，已要求學校將案件移由教育局接手處理，釐清程序，以維護教師權益。

「只為一顆酸梅，就被家長投訴。」女教師因管教學生上課偷吃酸梅要求學生罰站，遭家長投訴，之後該生到學務處罰站8天，家長完全不知情，事後家長得知向學校檢舉不當體罰、師霸凌生，案件進入調查後，霸凌、體罰均不成立，但女師仍被認定親師溝通不良的教學不力，遭啟動校事會議調查。

事發後，網路出現暗黑網站，以激烈言詞攻擊、辱罵，女師承受極大輿論及心理壓力。今年6月女師又因新檢舉案件可能再度進入校事會議程序，多次透露負面意念，市府出手強行要求住院治療5天，卻引發爭議。

教師團體直指，現行制度恐造成基層教師沉重負擔，籲檢討制度外，也須重新檢視醫療處置是否合法合規。

教育局長吳立森指出，教育局始終以保護教師為前提，該名教師曾多次有負面想法，近期頻繁就醫，經醫療團隊專業評估後，認定已達必須立即採取保護措施的程度，依自殺防治程序提供必要醫療協助，他強調，醫療團隊是在保護當事人生命安全前提下做出專業判斷，這是一項困難但必要的決定。

針對外界質疑教師並無住院必要，吳立森表示，若未及時提供專業醫療協助，一旦發生傷及個人人身安全憾事，非社會所樂見，老師應受到最好的照顧，並尊重醫療專業的判斷。

早在4月29日，當事教師已在高雄市教師產業工會陪同下到教育局研商借調事宜，規畫8月1日起借調離開原校，目前當事人請假中。

針對教師所涉案件，教育局說明，經評估後認為案件性質未必屬於校事會議適用範圍，已要求學校將案件移送教育局統一處理，並依相關法令重新檢視程序是否合法妥適，避免教師權益受損。

教育局提到，女師案是依舊制校事會議程序處理，衍生出不必要進入校事會議的爭議。

為避免類似情況再度發生，高雄市已於6月5日公布校事會議改革方案，進入校事會議前，將建立親師生溝通與調處機制，希望透過前端協調，降低冗長調查程序及濫訴，兼顧學生受教權與教師工作權。

教育局強調，將要求各校落實新制度處理師生爭議案件，避免教師因程序不當承受過度壓力，也希望透過制度改革，建立更合理、公平的校園申訴與處理機制，讓親師生關係回歸理性溝通，減少對第一線教育人員造成的傷害。

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